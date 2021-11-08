Ключи на счастье. В новых стенах захочется и жить по-новому

В первых числах ноября в селе Буюклы Смирныховского района девять семей переехали из аварийного жилья в пять двухквартирных домов общей площадью 813 кв. метров.

На завершающем этапе строительства, по просьбе новоселов, подрядная организация ООО «Армен» исправила все недочеты, прежде чем сдала дома под ключ.

Семьям нравятся просторные квартиры, комнаты с натяжными потолками и создающими ощущение уюта обоями приятных пастельных тонов. На полах – линолеум, на кухне электроплиты, а в ванной – современная сантехника.

Шестнадцать лет ООО «Армен» возводит в Смирныховском районе жилые и нежилые здания. У строителей хороший опыт работы. Для земляков стараются все делать на совесть.

В 2021-м в этом городском округе по программе переселения из аварийного жилья современные квартиры получили более 170 человек. Ожидается, что к Новому году приятные хлопоты по переезду будут еще у нескольких десятков семей. Уже завершаются отделочные работы в 60-квартирном жилом доме общей площадью 3,2 тыс. кв. метров.

Екатерина ДЕЙНЕКО.

СПРАВКА

По информации регионального министерства строительства, всего на островах за минувшие десять месяцев новоселами стали 2200 сахалинцев и курильчан. Новые дома вводились в эксплуатацию не только в Южно-Сахалинске, но и в Восточном (Макаровский район), Горнозаводске (Невельский район), Александровске-Сахалинском, Холмске и Поронайске. Ориентировочно в канун Нового года еще 3600 островитян получат ключи от современных квартир.