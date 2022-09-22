Ключи от квартиры. В Южно-Сахалинске переселенцы из ветхого и аварийного жилья въезжают в новые дома

В областном центре продолжается реализация программы по переселению граждан из ветхого и аварийного жилья. Ключи от новой благоустроенной квартиры на улице Смирнова получила семья Урбонас.

Людмила Лаврентьевна и Александр Адольфо вместе уже 58 лет. Несколько десятилетий семья проживала в двухэтажном деревянном бараке 1974 года без централизованного отопления.

– За зиму уходило около 5 тонн угля. Конечно, очень неудобно. Каждый день приходилось переносить уголь из сарая на второй этаж, убирать золу. Сейчас совсем другое дело. Мы проживаем в светлой удобной квартире, в комфортных условиях, – поделился впечатлениями Александр Урбонас.

Людмила Лаврентьевна отмечает, что в районе есть все необходимое. Рядом расположена остановка, автобусы ходят регулярно и по расписанию, магазины в шаговой доступности.

– Благодарны администрации, что смогли справить новоселье. Долго ждали этого события, – отметила Людмила Лаврентьевна.

Реализация программы по переселению жителей из ветхого и аварийного жилья — один из приоритетов для муниципалитета. Отметим, что в этом году ключи от новых квартир получили уже 167 семей. До конца года новоселье планируют справить 53 семьи.

Ирина НОВИКОВА.