Клюква на грядках. Сахалинец на придомовых сотках создал ягодный рай

Живет у нас в планировочном районе Южно-Сахалинска интересный человек, Юрий. В обычной жизни он занят серьезной, но совсем не творческой работой – несет вахту на стратегически важном объекте коммунального хозяйства. А в перерывах между вахтами создает собственный райский уголок на приусадебном участке. Пока соседи соревнуются в изысках ландшафтного дизайна, Юрий создает оригинальную ягодную полянку, как душа просит. Начал с разведения клюквы, а дальше – больше.

Про болота можно забыть?

Интересуюсь у гостеприимного креативщика, как пришла в голову мысль насчет разведения клюквы. Сахалинцы ведь обычно с началом ягодного сезона просто отправляются на болота и там собирают эту дикую ягоду…

– Увидел несколько лет назад в магазине, решил купить и попробовать посадить. Она продается в виде рассады. Не очень дорого. Рассада от отечественного производителя, привезенная из Москвы.

В начале июля появились розовые бутоны. А урожай можно будет собирать в конце сентября, немного раньше, чем в природе. Вот с такой площадки (Юрий указывает на мини-плантацию, занимающую примерно один квадратный метр) получу не меньше литра крупной ягоды.

Секрет с кислинкой

Как выращивать клюкву на грядке, требует ли она особых условий? Для начала желательно изучить инструкцию, а уж после приступать к посадке. Растению нужна кислая почва, состоящая в основном из верхового торфа, без добавок песка. Не помешает добавить в торф опилки.

Обратите внимание: низинный торф не подходит. Отличается по цвету от верхового – он темнее – и кислотность у него другая. Можно использовать специальное удобрение, предназначенное для клюквы, голубики, жимолости, любящих кислую почву. Плодоносить клюква начинает не сразу, требуется время, чтобы из молоденького саженца развилось взрослое растение. Она разрастается, протягивает свои веточки в разные стороны, занимает определенную площадь. Особого ухода растение не требует, разве что пропалывать нужно время от времени, удалять сорняки.

В принципе, можно и не поливать посадки, достаточно естественного увлажнения осадками. Во всяком случае, прошлый засушливый сезон посадка пережила благополучно. Для создания плантации в дальнейшем можно отдельные ветки прижимать к почве и присыпать сверху землей. В этих местах вскоре образуются корешки. Ветку отделяют и пересаживают на выделенный и подготовленный участок.

У клюквы есть такая особенность: весной, когда сходит снег, листва на кусте буро-желтая. Возникает ощущение, что растение погибло. Но проходит немного времени, и куст оживает, зеленеет.

– Свободное пространство есть, – мечтает аграрий-любитель. – Вот торфа привезу, рассажу отводки, и получится небольшая клюквенная полянка. Если бы знал, что так хорошо дело пойдет, сразу бы купил несколько кустов!

Ягодный конвейер

Впрочем, увлеченный «юннат» экспериментирует и с другими ягодными кустарниками. В его живой коллекции есть садовая голубика двух сортов. В начале июля на невысоких кустиках можно видеть множество симпатичных белых цветков, вокруг которых кружат хороводы работяжки-пчелы. Листья у этой голубики отличаются от дикой ягоды, по форме ближе к листьям яблони. Уход за этими растениями мало чем отличается от клюквенного – такая же почва, плюс прополка. Урожай голубики снимают в августе.

Отдельное место на площадке выделено кустам жимолости, которая уже сейчас дает плоды. Получается, что в течение лета действует ягодный конвейер: жимолость – голубика – клюква. Плюс обычные культуры – клубника, смородина, крыжовник.

Голубика и жимолость в каком-то роде родственники. Но у жимолости есть особенности. Например, она очень быстро зарастает. Куст становится таким густым, что листьям на ветках, расположенных внутри куста, просто не хватает солнца, в итоге листва желтеет.

Казалось бы, стрижка в этом случае универсальный метод решения проблемы. Но Юрий на собственном опыте пришел к выводу, что сильная обрезка лишь усугубляет ситуацию. На стриженых ветках тут же возникает множество ответвлений, куст становится еще гуще прежнего. По этой причине лучше обрезать нижние ветки и этим ограничиться.

Ах, да! В ходе импровизированной экскурсии чуть не забыли про чернику. На плантации Юрия недавно поселилась пара кустов садовой черники. Они еще совсем молодые, и первый год растения не плодоносили. В нынешнем сезоне появились первые бутоны. Чернику тоже можно размножать отводками по описанному выше методу.

И еще в дальнем углу участка, у забора, с мая прописались саженцы актинидии. На Сахалине произрастает дикая актинидия, которую в народе иногда называют киш-мишем. А у Юрия – сортовые саженцы. Растение двудомное, поэтому для получения урожаев нужно позаботиться о наличии мужских и женских растений. К слову, есть научное мнение, что по содержанию витамина C ягоды актинидии обгоняют и лимон, и смородину.

Юрий сетует, что все попытки дополнить коллекцию брусникой пока не привели к желанному результату. Не приживается она на участке, и точка.

Фантастическая кочерга

Напоследок хозяин ягодной полянки угостил меня китайской черемшой, по его образному выражению, сладкой, как бамбук, и отправился пропалывать свои владения удивительным орудием – плоскорезом Фокина.

Юрий очень тепло отзывается об этой штуковине, внешне похожей на кочергу, но с деревянной ручкой. Говорит, из всего инструментария, что перепробовал, именно это приспособление наиболее удачное. Я засомневался: мол, плоскорез будет работать только на рыхлой почве. В ответ мой собеседник просто воткнул «кочережку» в плотно утрамбованную тропинку и моментально зачистил изрядный ее кусок от злодеев-сорняков. Сомнения у меня отпали.

Семен РЕЧКИН.