Книга о рыбах Сахалина готовилась к печати 50 лет

Вышла в свет монография «Круглоротые и рыбы пресных и олигогалинных вод острова Сахалин». Это результат многолетнего труда учёных Сахалинского филиала ВНИРО, а также Сахалинского государственного университета.

Выхода этого атласа с пугающим научным названием, между тем, очень ждали специалисты-ихтиологи, рыбаки-профессионалы, студенты и аспиранты учебных и научных учреждений, учителя школ. Да и просто рыболовы-любители. В этом труде каждый найдёт то, что ему наиболее интересно. Ведь здесь представлено описание жизнедеятельности, распространения и особенности биологии почти сотни видов рыб, обитающих в водах нашего острова. Работа над монографией длилась очень долго и капитально. Начинал работу С. Н. Сафронов ещё в 1974-м. А продолжатели его дела трудились до наших дней.

Атлас прекрасно иллюстрирован как фотографиями, сделанными под водой доктором биологических наук В. С. Лабаем и кандидатом биологических наук Н. К. Заварзиным, так и рисунками В. С. Лабая.

Книга издана с великолепным качеством, на люксовой бумаге, в удобном формате. Издана при финансовой поддержке Ассоциации рыбопромышленных предприятий Сахалинской области.

Шалим ОЛЬГОВ.