Книги в утиль?

Недавно узнала, что в областном центре на территории торгового цента «Панорама» появился павильон, где принимают макулатуру. Перед Новым годом собрала старые газеты и журналы в увесистую вязанку. Спасибо соседу-автомобилисту – довёз до приёмного пункта. А там меня огорошили: «Газеты и журналы не принимаем, только книги». То ли по весу они тяжелее, то ли хлопот у приёмщиков с ними меньше.

Мне, например, кажется дикой сама мысль о сдаче книг в утиль. Сегодня в парке и микрорайонах города есть шкафчики, куда можно положить прочитанные или невостребованные книги. Они кому-нибудь да пригодятся. В своё время за хорошими изданиями мы в книжных магазинах в очередях стояли. За счастье было оформить подписку на собрание сочинений любимого автора. Но за последние годы сформировалось иное отношение к литературе. Иногда и до приёмного пункта люди книги не доносят.

Вспоминаю горькую шутку островного писателя и краеведа Константина Ерофеевича Гапоненко. Однажды он позвонил и сообщил: «Меня к классикам причислили». И после паузы добавил:

– Понёс пакет с мусором в контейнер, а в нём – сборник стихов Фета, романы Тургенева и Толстого… Обнаружил там и свои книги. Словом, приравняли меня к великим…

Полагаю, ситуацию со сбором утиля надо отладить. Пусть на переработку отправляются устаревшая периодика и бумажные отходы, но только не книги, которые ещё могут послужить людям.

Татьяна Долгова, г. Южно-Сахалинск.