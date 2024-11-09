Книжкина «парковка» работает в Смирных

Смирныховские библиотекари провели необычную экскурсию для совсем юных читателей – воспитанников детского сада «Островок». Дети побывали в уличной библиотеке, которая с недавних пор работает в парке «Мир».

Специально по такому случаю для детворы организовали яркую выставку книг и журналов. Дошколята узнали, что такое уличная библиотека, в которой можно принести свои книги и взять что-нибудь почитать на дом.

Таким образом, считает директор смирныховской центральной библиотечной системы Светлана Кан, и происходит приобщение подрастающих поколений к чтению. Ребята побывали также в детской библиотеке, и многие захотели стать её постоянными читателями.

– Идея уличной библиотеки уже давно витала в воздухе, и вот благодаря сотрудничеству с администрацией района она реализована по проекту «Формирование комфортной городской среды».

Начиналось всё с буккроссинга – модного западного течения, когда прочитанную книгу каждый может оставить в свободном доступе для всех желающих. Уличная библиотека действует по тому же принципу – желающие берут книги почитать, затем возвращают и приносят свою литературу. Сотрудники библиотеки просматривают поступающие книги, ничего вредного, предосудительного здесь не представлено. Классическая литература, современные бестселлеры, научные издания, поэзия…

Для читателей созданы все условия для чтения на свежем воздухе – просторные лаунж-зоны, уютные уголки для чтения. Есть и пространство для обсуждений прочитанного, а также для проведения творческих встреч с интересными людьми, тематических мероприятий.

В принципе такая библиотека может работать круглый год. Но на зиму все-таки книги уберут на хранение в подобающих условиях, хотя время от времени по мере необходимости здесь будут проводить и зимние мероприятия с выставками, – говорит Светлана Кан.

Виктор КНИГОЛЮБОВ.