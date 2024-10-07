Книжкина «парковка» работает в Смирных

4 октября смирныховские библиотекари провели необычную экскурсию для совсем юных читателей – воспитанников детского сада «Островок». Мальчики и девочки побывали в уличной библиотеке, которая с недавних пор работает в парке «Мир».

Специально по такому случаю для детворы организовали яркую выставку книг и журналов. Дошколята узнали, что такое уличная библиотека, в которую можно принести свои книги и взять что-нибудь почитать на дом.

Таким образом, считает директор смирныховской центральной библиотечной системы Светлана Кан, и происходит приобщение подрастающих поколений к чтению литературы. Ребята побывали также в детской библиотеке, и многие захотели стать её постоянными читателями.