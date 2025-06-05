Ко Дню города в сентябре в Южно-Сахалинске откроется необыкновенная набережная

Её называли Тамакава

Сегодня уже и представить сложно, что на этом месте когда-то протекала поросшая пыльным бурьяном речушка Рогатка, которую японцы в период губернаторства Карафуто называли Тамакава. Эта речка, длина которой не превышает десятка километров, формируется от слияния ручьёв к западу от Чеховского перевала и несёт свои воды с востока на запад до впадения в реку Сусуя.

За несколько лет обширное пространство вдоль русла, начиная от западной границы городского парка культуры и отдыха имени Ю. А. Гагарина и до гостиницы «Турист», кардинально преобразилось. Теперь это полноценная набережная – просторная, красивая, современная и совершенно безопасная для пешеходов. Ведь изначально региональные и городские власти и закладывали в проект идею создания прогулочной зоны – уютного, комфортного общественного пространства.

Узнаваемый образ Южного

В восточной части, рядом со старым автомобильным мостом, появился новый мост – для пешеходов и велосипедистов. До сентября строителям предстоит благо­устроить прилегающую территорию, уложить брусчатку, установить бордюры, выполнить озеленение, смонтировать систему освещения. Новый мост получит краснорябиновую окраску. И это неспроста, ведь набережная получила название «Рябиновая» и многие поверхности возведённых здесь объектов окрашены именно так.

В мэрии областного центра сообщили, что идея этого названия возникла не на пустом месте. С давних лет на южном берегу Рогатки растут рябины, с которыми у многих горожан и ассоциируется образ Южного. Внесены кое-какие дополнения: на южном и северном берегах высадили ещё некоторое количество саженцев рябин и берёз. Помимо этого дополнят картину декоративные, цветущие в разное время года кустарники: шиповник, гортензия. Планируются посадки клёнов, пирамидальных тополей и других деревьев.

«Рябиновая набережная» – объект важный, востребованный горожанами. Несмотря на строительные работы, набережная уже второй год используется для культмассовых мероприятий, концертов творческих коллективов.

К слову, городские власти планируют и в нынешнем сезоне продолжить такую практику, это уже стало традицией.

А вообще, набережная, по замыслу градостроителей, есть не что иное, как логическое продолжение парка.

Правда, устанавливать здесь аттракционы не планируется, не будет и фуд-корта. Зато на северном берегу уже имеются точки питания – небольшие кафе. Там же установлен современный, красиво оформленный общественный туалет.

Задание на завтра

В мэрии поделились планами на будущее. Хотелось бы замаскировать, как-то декорировать большие трубы, проложенные у старого моста. Сейчас рассматриваются варианты.

После завершения нынешнего 3-го этапа строительства реконструкция будет продолжена. Уже разработана проектная документация 4, 5, 6 очередей – на участке от проспекта Мира до Нижнего озера в парке. Сроки строительства зависят от стыковочных планов с ремонтами городской инфраструктуры.

В прошлом году мэр Южно-Сахалинска Сергей Надсадин высказал требование-пожелание почистить дно и само русло реки от всякого мусора.

Эти работы были проведены и теперь будут выполняться сезонно.

Судя по аншлагу на объекте, завершение работ по 3-му этапу – август нынешнего года. Соблюдают ли строители темпы, впишутся ли в этот срок?

На вопрос журналиста «Советского Сахалина» в мэрии ответили:

– Строительство ведётся в соответствии с графиком. Завершение планируется в августе. Открытие набережной состоится традиционно ко Дню города.

Владимир СЛАВИН.

Справка

Благоустройство набережной Рогатки – это комплексный проект, разделённый на шесть очередей, объединённых концепцией «Парк выходит в город». Третий этап благоустройства набережной реки Рогатка получил федеральное финансирование по линии проекта «Формирование комфортной городской среды». Масштабное обновление объекта полностью отвечает задачам нацпроекта «Инфраструктура для жизни». Создание одной из главных точек притяжения для горожан и гостей области поддержано региональным правительством, главой региона Валерием Лимаренко. Реализация проекта находится на особом контроле мэра города Сергея Надсадина.

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