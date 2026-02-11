Ко Дню защитника Отечества сахалинские бойцы на СВО получат гуманитарный груз и посылки от родных

Очередной груз — более 2000 посылок общей массой 14 тонн отправлено с Сахалина на СВО.

В городе-побратиме Сахалинской области — Шахтерске — открыт гуманитарный центр. Доставка адресатам занимает около недели с момента отправки.

Сегодняшнюю партию груза помогали формировать студенты Сахалинского института железнодорожного транспорта, Сахалинского техникума сервиса, волонтёры штаба #МЫВМЕСТЕ, активисты «Молодой гвардии», региональное отделение партии «Единая Россия», сотрудники Сахалинского молодёжного ресурсного центра, общественное движение «Русская община», Комитет семей воинов Отечества Сахалинской области, представители 68-го гвардейского армейского корпуса и «Народный фронт».

— С начала специальной военной операции День защитника Отечества приобрёл для всех нас особое, объединяющее значение. Это не просто праздничная дата в календаре, а повод всем миром поддержать наших героев, наших земляков, которые с честью выполняют свой воинский долг на передовой, защищая интересы Родины, — говорит депутат Госдумы Георгий Карлов. — Когда видишь, как тысячи сахалинцев и курильчан присоединяются к проекту «Сопричастность», участвуют в акции «Тепло для героя», понимаешь, как важно единство фронта и тыла. Низкий поклон нашим защитникам, спасибо каждому, кто делится с ребятами теплом своей души. Каждая отправленная вещь — это не просто подарок для наших бойцов, это ваш личный вклад в победу, которая обязательно будет за нами».

Особая роль в организации доставки принадлежит губернатору Валерию Лимаренко, Правительству области, а также региональному отделению партии «Единая Россия».

Жители Сахалина и Курил регулярно отправляют землякам в зону СВО сезонную одежду, обмундирование, лекарства, сублимированные продукты, а также габаритные грузы — автомобильную резину и печи. Также защитникам доставляют и полевую почту – письма из дома, приветствия от земляков, открытки от школьников. Среди многочисленных отправлений — запас маскировочных сетей, которые сплели сахалинские волонтеры.

— Мы приехали с адресными посылками. Их собирают в магазинах Невельска в рамках проекта «Сопричастность», и каждый житель может положить в специальную коробку то, что хочет передать бойцам. В посылках также есть открытки, которые сделала депутат Наталья Капран вместе с детьми из патриотического клуба. Предприниматели города постоянно помогают в сборе необходимого для фронта, бабушки вяжут теплые носки, варежки, нательное белье. Мы, как и все жители страны, помогаем ковать нашу победу», — рассказала Анна Смирнова, представитель невельского отделения «Единой России».

Проект «Сопричастность» в Сахалинской области действует по инициативе губернатора Валерия Лимаренко с 2022 года. За время работы проекта жители региона отправили в ДНР более 920 тонн грузов, сообщает пресс-служба регионального правительства.