Код доступа. Лето делает более заметной проблему транспортной доступности нашего региона

Для одних это наличие авиабилетов до Москвы и в других направлениях. Для других – возможность без задержек отправиться на Курилы или в северные районы. Обо всех аспектах этой проблемы наш разговор в гостиной «Советского Сахалина» с министром транспорта и дорожного хозяйства области Валерием Спиченко.

– Валерий Игоревич, одна из примет отпускного сезона – очереди у касс «Аэрофлота», самого крупного нашего перевозчика. В продаже появляются субсидированные билеты до Москвы – в начале лета их покупка становится целой эпопеей. Люди теряют время в очередях, нервничают.

– Дело в том, что сложилось стойкое представление – покупка билетов в офисе компании дешевле. Это ошибочно! Авиабилеты на рейсы «Аэрофлота» по той же цене можно купить и в кассах нашей «Авроры». Там очередей нет, услуги оказывают те же самые. Но все идут в офис «Аэрофлота», стоят в очереди с раннего утра…

Считаю, тут нужно усилить просветительскую работу. Разъяснять людям, что сейчас необязательно приобретать авиабилеты через кассу. Все, за исключением очень редких случаев, можно сделать через интернет, цифровые технологии это позволяют. Количество рейсов в столицу с начала сезона увеличено до трех в день. Полеты выполняют лайнеры вместимостью 350 человек.

Обращаю также внимание на то, что из Южно-Сахалинска налажено авиасообщение со всем Дальним Востоком, а также с Красноярском и Новосибирском. Оттуда тоже можно улететь в Москву, на российские курорты, в Санкт-Петербург.

Еще один существенный для пассажиров момент – на основе нашей островной «Авроры» создается единый дальневосточный авиа­перевозчик. Все это сделает наши острова более доступными и будет востребовано при увеличении туристического потока.

– А в чем конкретно выигрывают жители области от того, что «Аврора» сменила статус?

– Раньше она могла выполнить рейсы по области и до ближайших к нам населенных пунктов. Максимум до Благовещенска. А сейчас география полетов существенно расширилась. В этом плюс для населения. Появляется возможность приобретать сквозные билеты в любую точку страны из Южно-Сахалинска с пересадкой с одного рейса на другой без лишних задержек. Пассажира не будет волновать, что с Сахалина в Хабаровск он летел рейсом «Авроры», а оттуда полетел уже на самолете другой компании, входящей в структуру единого дальневосточного авиаперевозчика.

Кроме того, заключаются договоры с теми, кто в его структуре не состоит. Это тоже позволяет включать такие авиакомпании в схему перевозок по Дальнему Востоку. Вот, например, рейс Оха – Хабаровск, востребованный в сезон летних отпусков. Его сейчас выполняет «Ангара», не входящая в состав дальневосточного авиаперевозчика. Самолеты у нее советского производства. Они прошли все регламентные работы, необходимые для поддержания в исправном состоянии. Все находится под контролем надзорных органов.

– Единая дальневосточная авиакомпания уже оформилась как самостоятельная структура или же процесс еще не закончен?

– Сейчас он вступил в свою финальную стадию. Что из себя представляет новый перевозчик? Это объединенные на базе успешной «Авроры» региональные авиакомпании с Камчатки, Чукотки, из Хабаровска, Якутии. Все они работают сейчас как единое целое. Однако процесс их полного слияния многоуровневый – объединяются производственные базы, коммерческая деятельность и пр. Нужно провести необходимые корпоративные процедуры. Но у всех разные формы собственности. Поэтому нужно акционирование, оценка пакета акций, его распределение. Сейчас идет процесс распределения – по 25 % акций каждой компании должны быть переданы «Авроре», чтобы выстроилось корпоративное управление. Процесс близок к завершению, три компании из пяти уже внесли свою долю.

В производственном плане сейчас заключаются договоры код-шеринга, то есть соглашения о совместной деятельности, когда одна компания работает в коммерческой плоскости – продает билеты на рейсы, а вторая работает как оператор – непосредственно летает. То есть в Оху или Хабаровск часть рейсов может выполнять не «Аврора», а одна из компаний в составе единого перевозчика, но билет вы покупаете на рейс «Авроры». Алгоритм обслуживания, обработки багажа и пр. будет полностью у всех одинаков. В решении возникающих вопросов поможет создающийся сейчас единый кол-центр.

Благодаря такой схеме вся федеральная поддержка на рейсы по Дальнему Востоку находится в одних руках и распределяется согласно стратегии, которая утверждена федеральным правительством. Она предполагает, что к 2025 году будет 535 маршрутов, а также обновление авиапарка – 45 воздушных судов российского производства. Этот вопрос решают и на федеральном уровне. Уверен, что благодаря усилиям правительства наладится производство отечественных самолетов – Ил-114, МС-21, модернизированного Сухой Суперджет 100 – с российскими комплектующими. Упор будет сделан на то, чтобы они больше времени проводили в воздухе и были, таким образом, экономически выгодны.

– Валерий Игоревич, вы упомянули рейс Оха – Хабаровск, который выполняет материковская «Ангара». Жители севера острова этому несомненно рады, но выражают недоумение – самолет рассчитан на 48 мест, а продают только 20, меньше половины. Хотя желающих улететь всегда много. Отчего такое происходит?

– У каждого воздушного судна своя предельная коммерческая загрузка. Она зависит от многих факторов, в том числе и от количества заправленного горючего, от массы багажа и от размера взлетной полосы. По ним рассчитывается количество пассажиров, которое воздушное судно сможет взять. В условиях Охи выходит, что все кресла при полете в Хабаровск на Ан-24 заполнить невозможно.

Но для охинцев есть радостная весть – у них в аэропорту уже на сто процентов готова новая взлетно-посадочная полоса. В скором времени ее должны принять в эксплуатацию. Тогда летать на север смогут все типы турбовинтовых самолетов без ограничений.

– Когда можно ждать возобновления полетов от нас в Японию и Южную Корею?

– Сейчас идет подготовительная работа. Но все будет зависеть от складывающейся обстановки. Как известно, Япония внесла нашу страну в синий список, что позволяет формировать туристические потоки в эту страну. Но потом ввели новый пакет санкций. В общем, ситуация как на весах – то в одну сторону качнется, то в другую. Все зависит от получения разрешения с той стороны.

– Доступнее ли станет дорога на Курилы по морю?

– Напомню, что в прошлом году для этого направления область приобрела два новых судна «Адмирал Невельской» и «Павел Леонов». Для их эксплуатации создана новая компания «Сахпассфлот». На ее судах освоены контейнерные перевозки, расширился список перевозимых грузов. А это другое качество обслуживания территорий. Морские перевозки у нас вообще серьезно подтянулись и по регулярности, и по сервису. Ну и кроме того, «Невельской» и «Леонов» ходят и тогда, когда из-за туманов самолеты не летают. Улучшение транспортной доступности очевидно.

В нынешнем году мы ждем новый паром на линию Ванино – Холмск. Для него ведут реконструкцию причалов. Прорабатываем строительство нового судна для линии Северо-Курильск – Петропавловск-Камчатский.

В техзадании указано, что это скоростной транспорт, который в одну сторону идет не 20 часов, а туда и обратно оборачивается за сутки. Это качественно новый уровень. Жителю северных Курил можно будет без хлопот съездить на выходные на соседний полуостров. Надеюсь, в этом году проект уже будет готов.

– Новый паром на линии между Холмском и материком дело хорошее. Но вот как быть с удобствами для пассажиров на берегу? Сегодня морвокзал перепрофилирован под торговый объект, пассажиров собирают в другом конце города и везут в порт. В нашей газете опубликована статья про эту ситуацию.

– Здесь завязался целый клубок проблем. Возникли они по причине нерешенных вопросов между портом, Росморпортом и эксплуатантом паромной переправы.

Раньше на их наличие не обращали внимания, вроде как, система казалась выстроенной. Потом были споры в суде. Одно из последних решений Фемиды – передача причального комплекса Сахалинскому морскому пароходству, которое занимается перевозками на переправе. Технические вопросы в принципе здесь решены. Мы займемся этим вопросом основательно. Какими будут пути выхода – я пока сказать не могу. Думаю, определимся с решением в ближней и дальней перспективе. Чтобы не только была ясность с морвокзалом в Холмске, но и чтобы можно было выстроить инфраструктуру удобного для сахалинцев транспортного сообщения по морю. Речь о мультимодальной схеме, куда будут включены не только морской, но и железнодорожный и автомобильный транспорт.

Очертания уже можно видеть в Корсакове – пассажиры приезжают на «Орлане» на местный вокзал из областного центра, проходят там досмотр, далее садятся в автобус и едут на судно. Аналогично и при поездке назад, с Курил. Пока мы сделали такую схему только на выходные. Но рассматриваем, как реализовать ее дальше ежедневно.

– Читатели «Советского Сахалина» регулярно задают вопрос – когда улучшится состояние дороги между Невельском и Холмском?

– В нынешнем году область совместно с минтрансом РФ и Росавтодором приняла программу по опорной сети. Опорная сеть – это федеральные и региональные дороги, которые считаются основными и приводиться в нормативное состояние будут в первую очередь. В эту сеть включена трасса Невельск – Холмск – аэропорт Шахтерск. Сроки по ней – 2025 год. Ее составная часть – автодорога, о которой спрашивают читатели «Советского Сахалина». Областное руководство взяло повышенные обязательства по дорожному строительству. То есть, если федерация выделила нашему региону на дорожное строительство свыше 1 млрд рублей, мы взяли обязательства выполнить работ почти на 4 млрд рублей. Такими темпами хотим привести эту дорогу в нормативное состояние и положить твердое покрытие раньше, до 2025 года.

– Когда отремонтируют проблемный участок Холмского перевала?

– В этом году дорога на перевале стала федеральной собственностью. Им распоряжается дирекция по дорожному строительству, подразделение Росавтодора. Она и займется ремонтом. Сейчас дорабатывает проект по тому самому аварийно опасному участку (он находится перед свалкой) на перевале. В 2023 году он должен быть приведен в нормативное состояние.

– Руководство региона не раз говорило о планах по строительству объездной дороги, чтобы соединить трассы Южно-Сахалинск – Оха и Южно-Сахалинск – Корсаков и пустить весь транзитный транспорт с юга на север и обратно, минуя областную столицу. Они остаются в силе?

– Да, все остается в силе. Строительство разбито на два этапа. Первый – отрезок село Троицкое – село Березняки, 2022 – 2024 годы. Его длина 23 км.

Второй этап продлится в течение 2025 – 2026 годов. Село Троицкое соединится с Корсаковской трассой. Все нормативно-правовые документы готовы. Согласно условиям контракта, изыскания, проектирование, строительно-монтажные работы будут сделаны под ключ.

– Сахалинцы, которым часто приходится ездить с юга на север острова, жалуются на неважное качество сотовой связи между населенными пунктами. Где-то она может и вовсе отсутствовать. Эта проблема разрешима?

– Безусловно. У нас есть пример Якутии. Там базовые станции вдоль трассы подключены к элементам питания на водороде. Специалисты нашего министерства цифрового развития изучили этот опыт и собираются взять его в работу.

Евгений АВЕРИН.