Когда цветет черемуха. Клевое место

Ну кто же будет спорить – конечно же, вторая половина мая, начало июня на Сахалине – это, прежде всего, пора симовой рыбалки. Именно она является в это время самым желанным трофеем. Но помимо рыбы-сакуры есть и другие интересные объекты ловли.

Красноперка разных видов, кунджа, которая устремляется вслед за молодью лососевых в морское прибрежье, звездчатая камбала… Да и, конечно, карась! С началом цветения черемухи серебряный карась, обитающий в озерах, протоках, лагунах, пробуждается от спячки и начинает активничать.

Подробнее об этой поре «Советскому Сахалину» рассказал постоянный консультант кандидат биологических наук Виталий Никитин.

Кунджу в это время ловят в эстуариях нерестовых рек, она будет держаться здесь вплоть до июля. Раздолье для поклонников воблеров и нахлыста. Замечено, что особенно эффективны искусственные мухи, имитирующие мальков.

Звездчатая камбала ловится в лагунах, эстуариях рек на глубоких местах. Тунайча, Птичье, Изменчивое, устья крупных рек, таких, как Поронай и Тымь – вот где ее ловят.

Камбала попадается полметра в диаметре и до трех кило весом!

Что касается карася и красноперки – они в какой-то степени родственники, виды принадлежат одному семейству карповых. В южных районах Сахалина карасей ловят в озерах, старицах и поймах рек Лютога, Найба, в протоке озера Тунайча и в самом этом озере, во всех Теплых озерах и даже в заброшенных карьерах.

Есть свои сахалинские особенности этой рыбалки. Например, если в водоеме есть хоть небольшое течение, прикормка не работает. Желательно иметь при себе наживку растительного и животного происхождения. Эффективны червь, опарыш, зерна консервированной кукурузы, разбухшая в воде перловка, хлебный мякиш. Могут пригодиться аттрактанты – жидкости, привлекающие рыбу, с запахом аниса, ванили и др.

Красноперок у нас три вида – крупночешуйная, сахалинская и мелкочешуйная. Весной крупночешуйная поднимается по рекам на нерест. Ее икра в это время по вкусу превосходит и щучью, и карасевую. В среднем одна рыбина весит 300 граммов, длиной до 45 сантиметров. Хотя попадаются и по полкило!

Мелкочешуйная красноперка еще крупнее, до двух килограммов весом и до 60 сантиметров в длину. Она ловится в конце мая. Ее легко отличить по одной ярко-красной полосе на жаберных крышках, у крупночешуйной их три.

Лучшие наживки на красноперку для донных удочек органического происхождения: желтая личинка жука-древоточца, которых добывают в песке у моря, навозный червь, опарыш.

Петр НИКОЛАЕВ.

Эксклюзивный рецепт от Виталия Никитина

Тушенка из красноперки по-сахалински

Пожалуй, самый трудоемкий процесс – очистка рыбы от чешуи. Все остальное делается быстро и просто. Красноперку нужно почистить, удалить голову, хвост, внутренности и аккуратно вырезать позвоночник. Останутся две половинки тушки, которые можно разрезать на четыре ломтика каждую. Икру также можно использовать при консервировании либо отдельно приготовить из нее закуску.

В чистую стеклянную 400-граммовую банку помещают по очереди: столовую ложку оливкового масла, горошину перца, 2 – 3 кольца нарезанного репчатого лука, слой рыбы, затем еще один горошек черного и один душистого перца, снова рыбу, а когда банка наполнится под горлышко, кладем лук, кусочек лаврушки, 1 чайную ложку соли. Утрамбовываем пальцами содержимое банки и заливаем его столовой ложкой оливкового масла.

На дно большой кастрюли кладем небольшое полотенце, на него ставим заполненные банки, прикрытые металлическими крышками. Можно их сразу и закрутить. Кастрюлю ставим на плиту, заливаем холодной водой до уровня чуть выше половины банки. Включаем средний нагрев. С момента закипания до готовности проходит 3 – 3,5 часа. По мере испарения воды подливаем горячей из чайника.

Такие консервы не рассчитаны на долгое хранение. Да и рыбка получается очень вкусная, так что хранить долго не придется! Если же нужно сделать запасы на долгий срок, например на зиму, все делается точно так же, но без добавления лука. Из таких консервов получаются фантастические пироги и необыкновенная пицца! Да и просто с гарниром, картофельным пюре или отварным рисом, рыбка пойдет «на ура»!

Несколько слов об икре красноперки. У мелкочешуйной она зеленоватая, а у крупночешуйной оранжевая, почти как лососевая. Из нее получается отличная закуска. Ястыки с икрой помещают в горячий тузлук. Он готовится из расчета полторы столовой ложки крупной соли на 1 литр кипятка. Когда тузлук немного остынет, пальцами разминают оболочку ястыков, чтобы все икринки оказались в растворе. Так же готовят и икру-«пятиминутку» лососевых или наваги. Остается лишь выложить ее на марлю, выбрать лоскутки ястыков и можно подавать к столу – с маслицем и мелконарезанным лучком. А можно закатать в банки и положить на хранение в морозилку. Приятного аппетита!