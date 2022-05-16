Когда карась просыпается? Клевое место

На Сахалине становится все больше поклонников карасевой рыбалки. В мае, ближе к концу месяца, температура воды во внутренних водоемах повышается и караси, которые до этого момента вели себя вяло, заметно активизируются. Считается, что верный признак начала карасевого сезона – пора цветения черемухи. Самое время вооружаться снастями и отправляться к рыбным местам!

Наш постоянный консультант Виталий Никитин рассказал подробнее о теории и практике любительского лова карасей на Сахалине и поделился простым, но вкусным рецептом приготовления этой рыбы.

На юге Сахалина традиционно карасей ловят в озерах, старицах в поймах Лютоги, Найбы, в протоке озера Тунайча и в самом этом озере, а также во всех без исключения Теплых озерах и даже в заброшенных карьерах. В среде рыболовов бытует суждение, что караси распространяются по таким водоемам благодаря уткам. Дескать, водоплавающие птицы питаются подводной растительностью, на которой рыба может откладывать липкую икру.

Утка перелетает с одного водоема на другой, а вместе с ней путешествует и икра. Такой способ вполне возможен, считает наука, но все же главным распространителем карасей является человек. Есть энтузиасты, запускающие молодь этой рыбы на развод в озерки и протоки. Впрочем, на севере острова серебряный карась – аборигенный вид и распространяется естественными путями, в том числе и с помощью водоплавающих птиц.

Между прочим, в Тунайче, на Теплых озерах может попасться более крупный родственник карася – сазан. Его можно отличить по фирменным «усикам» на морде.

Размеры рыбы зависят от места обитания: чем больше водоем, тем рыба крупнее. Тунайча – озеро крупное, здесь и карась может попасться весом больше килограмма, с длиной тела больше 40 сантиметров.

Не все методы рыбалки, применяемые на материке, работают на острове. Например, классическая прикормка рыбы малоэффективна в местах, где есть хоть небольшое течение.

Отправляясь на рыбалку, желательно взять с собой наживку в ассортименте: растительного и животного происхождения. Обычно хорошим спросом пользуются червь и опарыш, а также зерна консервированной кукурузы, разбухшая в воде перловка, хлебный мякиш. Да, и еще один нюанс: в рыболовных магазинах есть широкий выбор аттрактантов – пахучих жидкостей, привлекающих рыбу. Это запахи аниса, ванили и другие.

При подготовке оснастки размеры крючков рассчитывают так, чтобы на каждый могло уместиться 3 – 5 зерен перловки. Леску для поводка берут надежную, можно толщиной 0,16 миллиметра.

Карасевая рыбалка продолжается все лето и чуть не половину осени, до октябрьских холодов. В осеннюю пору особенно эффективна ловля карасей на мотыля. Многие сахалинцы просят знакомых, живущих на материке, или сами привозят по такому случаю побольше мороженого мотыля.

Семен РЕЧКИН.

Фирменный рецепт от Виталия Никитина

Карась по-польски

Рецепт предельно прост, и часто рыболовы готовят рыбу на природе именно так. Рыбу нужно выпотрошить, очистить от чешуи. Затем вдоль всей тушки делают надрезы-насечки, через каждые 1 – 2 миллиметра. Это нужно для того, чтобы избавиться от многочисленных мелких косточек.

Подобный прием, кстати, используют и при приготовлении красноперки. После такой процедуры очищенная, подсоленная по вкусу и обвалянная в муке рыба отправляется на сковородку. В окончательном виде караси обретают золотистую корочку. Самый гармоничный гарнир для них – отварной картофель. Приятного аппетита!