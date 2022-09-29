Когда лето с зимой встречаются. Портрет сахалинского октября

Ну очень неоднородный, порой непредсказуемый этот десятый месяц года.

Из крайности в крайность: на дворе то тепло, то холодно, то завораживающе красиво, то жутковато-буйно. Бывает, что все становится с ног на голову, когда первая половина месяца одаривает лишь холодом и пронизывающими северными ветрами, а вторая радует теплом и солнышком. Такое непостоянство синоптики связывают с тем, что октябрь на Сахалине – месяц пограничный между летом и зимой. В региональном управлении гидрометеослужбы помогли в общих чертах составить его портрет.

В октябре среднемесячная температура воздуха в островной области со знаком плюс. При этом возможны разовые температурные «скачки» и «провалы»: в 1979 году в Тымовском зарегистрирован рекордный мороз ночью: минус 24 градуса. В том же году в северных и центральных районах зафиксирован рекордный дневной максимум: плюс 20 – 23 градуса!

В Южно-Сахалинске рекордно теплым за всю историю наблюдений выдался октябрь 1966 года, когда средняя температура месяца составила плюс 8,4 градуса, а самым холодным был октябрь в 1986 году: плюс 3,6 градуса. 30 октября 2016-го в городе температурный минимум составил минус 9,7 градуса, а в начале месяца в том же году дневной максимум равнялся плюс 22,7 градуса.

Обычно в октябре выпадает меньше осадков, чем в сентябре. Хотя сохраняется вероятность визитов в наши широты тайфунов и глубоких циклонов. Далеко за примерами ходить не нужно. В середине октября прошлого года на Сахалин обрушился ураган со снегом. Особенно досталось Александровску-Сахалинскому, где сорвало крыши жилых домов и учреждений, падали деревья и опоры ЛЭП, погибли два человека. Порывы ветра достигали 33 метров в секунду. Без света остались 13 населенных пунктов, 965 домов, 47 социально значимых объектов и 12 котельных…

Первый, еще неустойчивый снежный покров на Сахалине появляется во второй половине месяца. Впрочем, бывают и исключения: в начале октября 2011 года в Южно-Сахалинске первый снег облепил кроны деревьев, еще не сбросивших пожелтевшую и покрасневшую листву. В результате по всему городу коммунальным службам пришлось убирать поломанные толстые ветви и стволы деревьев.

Зима все ближе, города и села готовятся к зиме. В прошлом году отопительный сезон официально начался 1 октября. Первыми вошли в тот сезон Оха и Северо-Курильск, завершил марафон в середине месяца Южно-Курильск. Областной центр стал получать тепло в первой половине месяца, хотя на тот момент среднесуточные показатели не опускались ниже планки в 10 градусов…

В нынешнем сезоне жители Охинского района стали получать тепло с 17-го, Ногликского – с 22-го, Тымовского – с 26 сентября.

В региональном управлении гидрометеослужбы сообщили, что каких-либо аномалий нет, в конце сентября метеорологические процессы развивались по обычному сценарию, причем среднесуточные температуры были на 1,5 – 2 градуса выше нормы. В октябре существенных отклонений не предвидится. На погоду в этом месяце могут оказывать влияние фронтальные разделы. Они приносят с севера со стороны Якутии большие массы холодного воздуха. В связи с этим в северных районах Сахалина во второй половине месяца возможны осадки в виде снега.

…И да, конечно, нужно сказать о красоте. Пожалуй, октябрь – самый эффектный, красочный месяц в году. Жаль только, что багрово-золотое великолепие парков и скверов, городских насаждений недолговечно.

Владимир ЯРОСЛАВЦЕВ.

Рисунок Дарины ДЕРЕВЯГИНОЙ.

К слову

Месяц получил свое название по латинскому числительному восемь (окто). Потому что до календарной реформы Юлия Цезаря год начинался с марта и октябрь был восьмым по счету.

У древних славян он носил другие названия: листопад, грязник, позимник и капустник. В народе говорили так: сентябрь пахнет яблоками, а октябрь капустой; в октябре хвали ясное утро ясным вечером; в октябре лето с зимой встречается.