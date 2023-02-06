Когда лопата – лучший друг человека. Полезное с приятным

Расчистка жизненного пространства от залежей снега может стать важным элементом здорового образа жизни сахалинцев.

Какая же это прелесть – физический труд на свежем воздухе! Мы, человеки XXI века, частенько забываем об этом, нас невероятно трудно бывает оторвать от уюта, от телевизора и монитора компьютера. Сидяче-лежачий образ жизни самым пагубным образом отражается на здоровье. Мы лишаем себя радости движения и медленно, но верно губим себя гиподинамией и кислородным голоданием. Сама природа подсказывает: пора с этим завязывать!

Очередной циклон принес на Сахалин приличный заряд снега? Отлично, ведь это прекрасный повод помахать лопатой, получить бонусом мощный заряд бодрости, здоровья и оптимизма на всю рабочую неделю!

Но все хорошо в меру. За годы снегокопательной практики у меня, например, выработался свод простых правил. Я стараюсь его соблюдать, и вот результат: в ходе недавних раскопок получил массу удовольствия, почти идеально освобожденную от снега площадку у входа в дом и… минимальные телесные повреждения в виде растяжения мышцы правой руки и поскрипывания хондрозной поясницы. Видимо, от переизбытка положительных эмоций.

Но это такие мелочи по сравнению с возросшей мощью бицепсов, широчайшей мышцы спины и насыщенным кислородом организмом. Приятно после такого натиска вернуться в теплый дом, принять горячий душ, выпить чашку горячего ароматного чая и предоставить себе заслуженный отдых.

Правило 1

Главным и основным инструментом была и остается лопата. Большинство приобретателей первым делом бросают взгляд на ценник. И это неправильно. Дешево – не значит «сердито». Бросать оценивающий взгляд желательно сначала на внешний вид.

Лопата с алюминиевым черенком да еще и с ковшом из тонкого ломкого пластика и без металлической защитной полоски по рабочей кромке, скорее всего, выработает свой ресурс уже в первом боевом применении. Такие ковшики на морозе легко трескаются и полностью разваливаются. Алюминиевая труба, служащая черенком, имеет пакостное свойство чернить ладони и рукавицы. Причем окраска очень стойкая, не сразу выведешь.

У меня вот уже третий сезон подряд отлично работает не самая дешевая лопата импортного происхождения, кажется, какого-то североевропейского производителя. Такие представлены у нас в продаже. Достаточно толстая и вместе с тем эластичная, устойчивая к механическим нагрузкам пластмасса ковша, алюминиевая кромка, оберегающая инструмент от повреждений, металлическая, но качественно окрашенная труба черенка, крепкая ручка наверху для работы двумя руками – вот секрет успеха.

Правило 2

Конструкция современных лопат, вроде описанной выше, дает возможность перевозить снег, как на санках, а не переносить на руках. Это позволяет максимально облегчить физический труд, не перегружать организм.

Правило 3

Не нужно себя подгонять, торопить, искусственно наращивать темп… Все делается размеренно, спокойно, с толком и расстановкой, при этом основательно. У бегунов-легкоатлетов есть четкое деление на спринтеров, выкладывающихся на короткой дистанции, и стайеров, рассчитывающих силы для покорения больших расстояний. В нашем случае предпочтительнее «записаться» в стайеры.

Вот и вся теория!

Семен СНЕГОСТУПОВ, г. Южно-Сахалинск.

Рис. Ярослава САФОНОВА.

P. S.

Для уборки больших территорий отлично себя показывают ручные скреперы, совмещающие в себе скребок и ковш. Он позволяет работать двумя руками, захватывать большее пространство и транспортировать больше снега на большие расстояния. Требования к изделию те же: прочность, надежность и продуманная конструкция. Как говорится, инструмент должен «лечь в руку».

Помимо этого, в продаже представлена широкая линейка снегоуборщиков. Малая механизация, конечно, облегчает труд, но также имеет и минусы. Дешевые маломощные модели не всегда справляются с мокрым снегом, чаще требуют ремонта, технического обслуживания. Все без исключения нуждаются в запасах топлива и масел, круглый год занимают место в гараже, в конце концов, а применяются лишь в снежный период от случая к случаю.