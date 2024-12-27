Когда мечты сбываются. Акция «Ёлка желаний»

Губернатор Валерий Лимаренко исполнил новогодние мечты трёх участников акции «Ёлка желаний». В преддверии праздника глава региона лично вручил детям подарки, о которых они написали в письмах Деду Морозу.

Первоклассница Марина из Южно-Сахалинска попросила у главного зимнего волшебника поездку в Москву 9 мая, чтобы увидеть торжественный Парад Победы.

— Ты выбрала самый ценный подарок из тех, которые я сегодня вручаю. Передаю тебе сертификат на поездку на Парад Победы в Москве, который пройдёт в великий праздник, в год 80-летия Победы. Это огромное и яркое зрелище, память на всю жизнь, – поздравил девочку глава региона.

Примечательно, что шар с желанием Марины губернатор снял с ёлки в доме правительства региона 11 декабря – в преддверии её дня рождения.

— Марина родилась 12 декабря, в День Конституции. Мы узнали, что желание исполнится, накануне её дня рождения, все были счастливы! А сегодня торжество момента. Верьте в чудеса, они случаются! – поделилась мама девочки Нина Жидяева. — Это особенный подарок для нашей семьи. Мы испытываем гордость за нашу страну, одержавшую Победу в Великой Отечественной войне. У нас папа офицер, старший сын мечтает поступить в военное учебное заведение.

Ещё два шара с желаниями сахалинских детей глава региона снял с ёлки в Кремле. И стал Дедом Морозом для дошкольницы Дарины из села Новотроицкого. Дочь участника спецоперации загадала тюбинг. На вручение подарка малышка пришла с мамой и папой, который сейчас проходит реабилитацию после ранения. Воспользовавшись случаем, губернатор предложил бойцу любую помощь в лечении и восстановлении.

— На фронте мы чувствуем поддержку региона – приходит и техника, и гуманитарная помощь. Приятно, что здесь, дома, исполняют желания детей в такой важный праздник, – отметил боец Иван Тыртышников.

Школьник Егор, недавно переехавший с семьёй с Курил в Южно-Сахалинск, получил из рук губернатора велосипед.

— Егор давно просил велосипед, потому что в Южно-Сахалинске много велодорожек, везде можно кататься. Я обещала купить следующим летом. Валерий Игоревич исполнил наше желание гораздо раньше. Сын в восторге! Мечты сбываются, нужно в них верить, – поделилась Инна Енукова.

Всероссийская акция «Ёлка желаний» проводится в России с 2018 года. За шесть лет были исполнены мечты более 200 тысяч детей со всей страны. Члены правительства Сахалинской области ежегодно принимают участие в доброй акции, сообщила пресс-служба правительства области.