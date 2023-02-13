Когда некогда скучать. Участники проекта «Сахалинское долголетие» могут бесплатно посетить до 240 мероприятий в год

Вот на какую степень активности настраивают местные власти 40 тыс. пенсионеров от 55 лет и старше, предлагая им в рамках национального проекта «Демография» интересный, содержательный и оздоровительный досуг.

За три года островитяне оценили несомненные плюсы такой заботы о себе. В районах области обладатели единой карты сахалинца бесплатно ходят в кинотеатры, музеи, на концерты, спектакли, занимаются в спортивных секциях, укрепляют здоровье на тренажерах. К их услугам более 300 культурных и 50 спортивных объектов.

Изначально проектом было определено, что люди старшего поколения могут посещать до 20 мероприятий в месяц. Однако пенсионеры предложили снять такое ограничение. И региональное министерство соцзащиты пошло им навстречу, предложив по «Единой карте сахалинца» 240 посещений в год учреждений культуры, бассейна или аквапарка, тренажерных и спортивных залов.

В программе «Сахалинское долголетие», что не маловажно, участвует около 900 торговых точек области. «Единая карта сахалинца» также дает право ее владельцам на скидки до 10% в торговых организациях и аптеках, если они партнеры проекта. А те, кому за 70, пользуются бесплатным проездом в общественном транспорте. И все это вкупе экономит семейный бюджет.

В этом году на реализацию социально значимого проекта «Сахалинское долголетие» из областного бюджета предусмотрено свыше 37 млн рублей.

Людмила Артемова.