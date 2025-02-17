Когда ногам тепло, легче путь к Победе, убеждена курильчанка Светлана Золотухина

В роду Светланы Кузьминичны немало защитников Отечества. Дети многих ветеранов сожалеют, что их отцы не хотели вспоминать огненные годы.

– В старших классах нам предложили написать сочинение о родственниках-фронтовиках, – говорит курильчанка Светлана Кузьминична Золотухина. – Я проявила настойчивость в расспросах. И тут отец, он тогда директорствовал в Курильской школе, взорвался: «Что я тебе должен рассказать? Как ел дохлую конину подо Ржевом?!».

Кузьму Гордеева призвали в армию в конце 1941-го. Как многие сибиряки, попал в лыжный батальон. После долгих изнурительных тренировок по равнинам и перевалам новобранцы, готовые к большим походам в боевых условиях, отправились на фронт.

Довелось Гордееву участвовать и в Ржевской битве. В трёх наступательных операциях с января 1942-го по март 1943-го там, по официальным данным, погибло около 400 тысяч бойцов Красной Армии, искалечено более 760 тысяч.

Первый раз Кузьму Георгиевича относительно легко ранило в руку. Но в 1943 году осколок так перебил ногу, что широкая рана у инвалида кровоточила долгие годы. Однажды увидевшая это шестилетняя дочь была напугана и потрясена до глубины души. Вот почему Светлана Кузьминична и сегодня говорит: «Я помню войну, хотя на войне никогда не была».

У неё в квартире – свой «иконостас». Под общей надписью «Спасибо за Победу» фотографии родственников – участников Великой Отечественной. В центре снимок папы военной поры и последних лет, в парадном кителе, при орденах и медалях. Прожил он долгую жизнь, успел справить 90-летие. А вот его старшие братья Пётр и Поликарп погибли на фронте. Мама Светланы Александра Николаевна в годы войны учительствовала (её педагогический стаж – 61 год), организовывала выступления агитбригад, вязала бойцам носки.

Ещё одно фото военных лет. На нём Алексей Павлович Золотухин, свёкор Светланы Кузьминичны. Он служил в армии с 1939 по 1946 годы. Участвовал во взятии Кёнигсберга. Из жизни ушёл рано, но сын Юрий хорошо запомнил редкие рассказы отца о войне. Врезались в память поразившие фронтовика немецкие надписи на заведениях в Польше: «Полякам и собакам вход воспрещён».

Мама Юрия Екатерина Золотухина была мобилизована на обслуживание самолётов. Через Аляску их доставляли в Советский Союз по ленд-лизу (программе помощи Соединённых Штатов). Её сестра Александра, связистка, дошла до Берлина. Муж другой сестры Галины участвовал в боях против немецких фашистов и японских милитаристов.

Рассказывая о родных, Светлана Кузьминична, как и многие потомки ветеранов, отмечает непостижимую жизнестойкость, силу духа и оптимизм того поколения. Сколько горя и лишений испытали, а не роптали. Жили с мыслью: лишь бы не было войны.

Вот и Кузьма Георгиевич с подорванным здоровьем стойко переносил послевоенные невзгоды. Работал в школе, председательствовал в колхозе, осваивал целинные земли и тундру, занимался партийной работой.

– Он был коммунистом, куда партия направляла – туда и шёл, – рассказывает дочь и добавляет: – Родители для меня – образец честности, принципиальности, требовательности, прежде всего к самим себе. Мама однажды в поисках защиты учительницы до Москвы доехала, смогла попасть в секретариат очередного съезда партии. И спасла коллегу!

Гордеевы поработали и в Курильской средней школе: Кузьма Георгиевич – директором, Александра Николаевна – учительницей начальных классов. Их ученики подтверждают: они всей душой отдавались любимому делу. А его продолжила Светлана Кузьминична.

В годы перестройки, когда возникла угроза забвения военной истории страны, она 9 Мая вывешивала над подъездом своего дома красный флаг как напоминание о Знамени Победы. Первой в районе организовала со школьниками акцию «Георгиевская ленточка», закупив на материке во время отпуска нужную тесьму.

Светлана Кузьминична помогает бойцам с самого начала СВО. Говорит: «Там есть и мои ученики». Ей вспомнилась мама, вязавшая для фронтовиков носки. Вот и обзавелась десятками мотков шерсти. Скольких солдат обогрели её изделия, не считала.

С выходом на пенсию (после более чем 40 лет учительства) вязать стала больше. Она отправляет посылки не только с носками, но и с чаем, кофе, шоколадом. Узнав у отпускников, в чём больше всего нуждаются бойцы, пересылала влажные салфетки, бинты, перчатки, фломастеры, скотчи, гаечные ключи и плоскогубцы, чистящую пасту для рук… Всё пригодится! И убеждалась в этом, получая в ответ благодарственные письма военнослужащих.

– Меня это касается, – убеждена Светлана Кузьминична. Вот её кредо.

Вслед за нею такие слова могут повторить десятки курильчан, оказывающих участникам спецоперации посильную и всестороннюю помощь и поддержку на Донбассе и в Курской области. Ведь в них жива память о родственниках, опаленных войной. «Нет в России семьи такой, где б не памятен был свой герой…».

Ольга Васильева, г. Курильск.