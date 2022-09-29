Когда омикрон слабеет… Заболевших ковидом в области стало больше, но протекает недуг легче и без поражения легких

С конца лета на островах статистика фиксирует подъем заболеваемости коронавирусной инфекцией, рассказала главный инфекционист области Оксана Солонина. Порой их количество доходило до 100 в день.

Средний показатель – 70 новых случаев ежедневно. В корсаковской больнице снова развернут ковидный стационар, он занимает здание роддома и детского отделения. Койки заняты практически все, на уровне 90 — 95%.

– Но при этом течение не тяжелое, картина отличается от той, что была, скажем, в конце прошлого года, – поясняет доктор. – То есть ковид-19 сейчас больше напоминает по симптомам сезонные вирусные инфекции: высокая температура от суток до трех, выраженная заложенность носа, кашель, боли в горле, а потом все быстро проходит, и человек снова чувствует себя здоровым. Поэтому лечение по большей части проходит в амбулаторных условиях, занимает неделю.

Еще одно отличие – когда температура держится больше трех дней и человек попадает в стационар, у него не находят пневмонии. В предыдущие волны, когда преобладал штамм дельта, картина была прямо противоположная, и люди дольше задерживались в отделении из-за проблем с поражением легких. Сейчас же фигурирует омикрон подтип 4 и 5. Он распространяется быстрее, чем дельта, но легкие затрагивает гораздо реже.

Можно сказать, что взрослое население трудоспособного возраста сейчас чувствует себя относительно благополучно – это те, кто переболел и прошел вакцинацию. Менее спокойная картина среди людей старшей возрастной группы, от 75 лет, их в стационаре большинство.

– У них букет других болезней (последствия инсультов и инфарктов, онкология и пр.), и ковид может вызвать осложнения, – говорит главный инфекционист. – Из находящихся в ковидных палатах процентов 30 вообще не делали прививки, а процентов 60 не сделали их повторно, то есть не прошли ревакцинацию через полгода, как рекомендовано. Еще одно отличие: с ярко выраженными симптомами – высокой температурой, кашлем, болями – в горле и пр. — больше стало болеть детей до 15 лет. Но, как и у взрослых, на второй — четвертый день все это исчезает. И при осмотре даже не всегда видно красное горло, привычный симптом простуды.

На этом основании медики приходят к выводу, что детское население – еще одна группа риска. Они не проходили вакцинацию, поскольку им еще не было 15 лет, раньше недуг у большинства протекал бессимптомно. Были в практике случаи, когда несовершеннолетние сами не болели, но были носителями коронавируса. С увеличением возраста, с изменением штамма они стали болеть сами, заражать других, поэтому вспышки возникают сейчас в детских и подростковых коллективах. На это тоже нужно обращать внимание.

В целом обстановка в области свидетельствует: ковид ослабевает и становится одним из видов сезонных вирусных инфекций. Медработников, как ни странно, радует, что грипп и ОРВИ не вытесняются коронавирусом: это значит, что он не чрезмерно заразный, идет параллельно с ними и занял свою нишу.

Не стоит также опасаться, если после первой прививки прошло больше чем 6 месяцев: этот интервал рекомендованный, но не обязательный. Сделать повторную вакцинацию можно и позднее. Главное, советуют инфекционисты, не затягивать слишком долго в ожидании определенной вакцины (сейчас, например, практически нет однокомпонентного Спутника Лайт), не упустить сроки. Вреда от того, что организм от коронавируса защищают разные препараты, нет никакого, это показали исследования.

– Кроме того, людям, которые входят в группу риска, лучше всего привиться двумя компонентами, – отмечает Оксана Солонина. – Лично я вакцинировалась практически четыре раза: первый раз Спутник V, второй и третий – Спутник Лайт, а сейчас снова Спутник V, я сделала первый компонент, через определенный интервал будет второй. И нормально сейчас себя чувствую все 2,5 года, которые прошли с начала пандемии. Коронавирусом не болела ни разу.

В преддверии осенних холодов стоит помнить, что минздрав РФ разрешил совмещать прививки от коронавируса с прививками от других недугов. Их делают за одно посещение в разные руки. Это очень удобно – накануне зимы нужно защитить организм и от гриппа, и от ковида. Но раньше этого делать было нельзя, в первую очередь кололи вакцину от коронавирусной инфекции и только через месяц от гриппа. Эффективость снижалась, поскольку на выработку иммунитета от вируса гриппа нужно определенное время.

По словам главного инфекциониста области, вполне возможно, что скоро прививки от коронавируса станут делать один раз в год перед подъемом сезонных заболеваний – таких, как грипп и ОРВИ.

Евгений АВЕРИН.

Возьмите на заметку

Научные данные говорят о том, что более крепкий иммунитет появляется у того, кто переболел, а потом привился.