Когда площадь в дефиците… Непраздный вопрос – где припарковать автомобиль

В Южно-Сахалинске растут новые жилые кварталы, торговые центры и пр. Это, безусловно, плюс. В то же время горожане жалуются, что в новых местах застройки не хватает парковочных мест. Найти, куда поставить автомобиль, бывает той ещё задачкой, в чём убеждаюсь регулярно и сам.

Судя по высказываниям в социальных сетях, жители областной столицы подозревают застройщиков в экономии: они, мол, покупают только участки под здания, а под территории для парковки отводят самый минимум.

В городской администрации ответили, что площади для стоянок определяются не произвольно, как вздумается застройщику, а на основе региональных нормативов градостроительного проектирования. То есть строительство зданий ведётся с соблюдением требований по количеству парковочных мест. Вот только в какой мере эти требования отражают реальную потребность?

Во всём мире уже найден компромиссный вариант соблюдения интересов пешеходов и автовладельцев – это многоуровневые парковки.

В планах застройки у города подобные объекты есть. Как сообщили в мэрии, их должны запустить в сентябре следующего года (улица Хабаровская, район школы № 13) и в июле 2026-го (пересечение улиц Комсомольской и Поповича). Решается вопрос о завершении строительства многоуровневой парковки в районе городского парка им. Ю. А. Гагарина. Возводить её начали по механизму концессионного соглашения с инвестором и собирались сдать в эксплуатацию ещё в 2020-м.

Но механизм этот забуксовал. По итогу в прошлом году в эксплуатацию введена одна многоуровневая парковка на перекрёстке проспекта Мира с улицей Бумажной. Этого явно недостаточно.

Ещё один выход – создание перехватывающих парковок, когда рядом с крупными остановками общественного транспорта обустраивают просторные площадки для личных авто. Как сообщили в мэрии, проектируются такие новые узлы, где можно будет поставить свой автомобиль на стоянку и дальше ехать на обычном автобусе или железнодорожном рельсобусе. Это пересадочные узлы «Горизонт» (район Христофоровки), «Нова» (Новоалександровск), «Березняки», «Технопарк» (район техникума механизации), «Большая полянка» (район Дальнего).

Но опять-таки всё это пока только на стадии проектов. А потребность очевидна уже сегодня.

Решить этот вопрос, безусловно, одна из основных задач властей. Но и жители тоже могут внести свою лепту. В городе ведётся благоустройство дворов, это не разовая акция, а системная работа по муниципальной программе формирования современной городской среды на территории Южно-Сахалинска на 2024 – 2030 годы. Жильцы домов могут внести свои предложения, в том числе и по обустройству парковочных мест. Инициатива снизу всегда ценна и способна подсказать нестандартные решения.

Евгений АВЕРИН.