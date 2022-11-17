Когда «Сахалин» порадует земляков игрой и победами? Послесловие к летне-осеннему этапу первенства России по футболу во второй лиге

Первый этап (лето – осень) первенства России по футболу во второй лиге (группа 3.1) стал достоянием истории. Команды ушли на зимние каникулы. Настало время поговорить о выступлении «Сахалина».

Начать надо с того, что большинство поклонников островной дружины ждали, что команда займет на первом этапе в промежуточном протоколе более высокое место. Однако их надеждам не суждено было сбыться. Одиннадцатое, предпоследнее место в турнирной таблице говорит о том, что, как и в прошлом сезоне, «Сахалин» весной будет вести борьбу только за 13 – 24-е место в итоговом протоколе первенства. Основная задача – не потерять профессиональную лицензию и получить возможность в сезоне 2023 – 2024 вновь выступать в первенстве страны во второй лиге.

Островная дружина провела в первенстве 22 матча. Одиннадцать из них на поле соперников и столько же в Южно-Сахалинске на родном «Спартаке». Шесть выиграла, две свела вничью, четырнадцать проиграла. Забила 23 мяча, пропустила 44.

Что же помешало сахалинской команде вести борьбу за более высокое место в турнирной таблице? И реально ли было это сделать?

Для начала хочу вернуться на десятилетия в прошлое. Так получилось, мне посчастливилось стоять у истоков рождения команды «Сахалин». Хорошо помню, как в первый же год своего участия в чемпионате области этот коллектив заставил считаться с собой признанных грандов областного футбола – «Портовик» (Холмск), «Автомобилист» (Южно-Сахалинск), «Шахтер» (Быков), «Ноглики». Поединки этих команд с «Сахалином» всегда вызывали повышенный интерес у болельщиков. На стадионах в Южно-Сахалинске, Холмске, Быкове, Ногликах был аншлаг.

Матчи по своему накалу не уступали дерби лучших команд премьер-лиги Москвы и финалам кубка России. Футбол на острове любили, на него ходили как на праздник. Но даже когда «Сахалин» впервые выиграл золотые медали областного чемпионата и кубок, а затем успешно выступал на первенстве ДФО, мало кто из поклонников этой игры верил, что команда получит профессиональный статус и будет среди участников первенства страны.

Однако этот день настал. Первые годы дружина не была в числе лидеров. Порой на своем поле «Сахалин» уступал сопернику с разницей в четыре и пять мячей. Но постепенно пришел опыт, в коллектив пригласили игроков, ранее выступавших в премьер-лиге. Они не только стали радовать своей игрой болельщиков, но и заставляли в поте лица трудиться на тренировках середнячков, чтобы получить право попасть в основной состав.

В результате «Сахалин» вышел в лидеры зоны «Восток», и в 2014 году команда получила путевку в ФНЛ.

Были за эти годы и очень тяжелые моменты, когда «Сахалин» стоял на грани «гибели». Проблемы с финансированием поездок на матчи, выездов на сборы, выплата зарплаты игрокам и тренерам поставили коллектив на край пропасти. Но правительство области вовремя протянуло руку помощи, прекрасно понимая, что без команды мастеров на Сахалине не сможет подняться на высокий уровень детский футбол. Кроме того, руководство области не могло лишить островных болельщиков праздников, которые им дарила команда «Сахалин» своей игрой и победами.

К сожалению, пришли времена, когда «крутые знатоки» футбола все чаще стали на различных форумах проталкивать идею, что не нужна нашей области команда, в которой играют варяги, а сахалинские футболисты сидят на скамейке запасных. Лучше будем проигрывать, но за «Сахалин» должны выступать только местные воспитанники. Идею подхватили новые руководители. В первую очередь были забыты обещания построить для клуба свою спортивную базу с тренировочным полем, тренажерным залом, комнатой отдыха и сауной, отличными номерами для проживания. Дальше больше, финансирование стало очень скромным. Команду, как следствие, покинули опытные игроки.

К сезону 2022 – 2023 «Сахалин» готовился на поле стадиона «Космос». В результате не было возможности получить игровой практики с серьезными соперниками перед началом первенства.

Кто-то возразит: если «Сахалин» профессиональная команда, пусть руководство клуба изыскивает средства на ее содержание. А почему бы и нет? Надо постараться представителям команды в тандеме с членами правительства области и депутатами поискать богатого спонсора, который сам был бы поклонником этой игры и готов стать ангелом-спасителем. Создал же наш земляк в Москве футбольный клуб и назвал его «Сахалинец».

Сразу замечу, что ус­покаиваться представители коман­ды не должны. На повестке дня будет стоять вопрос о пополнении бюджета «Сахалина». Перед матчами необходимо заинтересовать болельщиков интересными играми. Например, игра 2х2 или 3х3 на мини-поле, которое разместить перед кассой стадиона. Желающих найдется много, и мини-команды готовы будут заплатить вступительный взнос, чтобы получить заветную путевку и стать участником турнира.

Идей в этом направлении много. Найти издательство и на взаимовыгодных условиях подготовить и выпустить красивый буклет, где будет не только расписание всех матчей, но и интервью с тренером, игроками, ветеранами футбола. Буклет должен быть издан на отличной бумаге и с подборкой фотографий. На каждом буклете проставить номер и в конце сезона провести лотерею. Призы счастливчикам – дело организаторов.

Далее. Почему бы не заключить договор с передвижной торговой лавкой, которая в дни матчей могла бы предложить болельщикам горячий чай, кофе, бутерброды. Будет спонсор – появится возможность приобретать игроков высокого уровня, которые помогут «Сахалину» вернуть былую репутацию сильной коман­ды. Тогда и болельщики пойдут на стадион, а вместе с ними встанут в очередь фирмы, которые пожелают разместить свою рекламу на стадионе. Это тоже пополнение командного бюджета.

Можно, конечно, отмести эти идеи. А если воплотить в жизнь хотя бы некоторые из них?

На сегодняшний день у островного клуба по объективным причинам нет возможности заключить контракт с игроками, которые могли бы своей игрой не только вытянуть команду из болота, но и заставить подтягиваться середнячков.

Сбылась мечта тех, кто хотел видеть в «Сахалине» воспитанников островного футбола. Часто на поле во время матча мы видели до пяти спортсменов. Но, как ни горько признавать, конечный результат говорит о том, что мы больше потеряли, чем выиграли.

Вместе с тем «Сахалин» должен на весенне-летнем отрезке порадовать своих болельщиков агрессивным, комбинационным, а главное, результативным футболом. Для этого игрокам на зимних каникулах необходимо уделить больше внимания физической подготовке. Может, стоит заключить соглашение с лыжниками или легкоатлетами о совместных тренировках. Уверен, выносливость и скоростные качества в беге игроки «Сахалина» подтянут. Большой объем работы необходимо провести с мячом, для улучшения техники обработки мяча. Много предстоит потрудиться, чтобы подготовить домашние заготовки при розыгрыше стандартов. Все эти недочеты здорово бросались в глаза в поединках с командами, которые заняли в турнирной таблице 1 – 6-е места.

Игорь КАРПУК.