Когда сеять баклажаны, перцы и цветы. Школа садовода

В областной универсальной научной библиотеке продолжает работу «Школа садовода».

Спикерами выступают специалисты сахалинского филиала Россельхозцентра. Они готовят лекции по определенной теме, а также отвечают на вопросы садоводов-любителей.

Расписание ближайших лекций «Школы садовода»:

«Баклажаны, перцы и цветы: первый посев» (25 февраля);

«Безопасное применение пестицидов и агрохимикатов» (11 марта);

«Малая посевная, пикировка перцев и баклажанов» (25 марта);

«Обработка садов весной» (8 апреля);

«Посев в открытый грунт» (22 апреля).

Вход на все лекции свободный. Справки по телефону (4242) 45-25-54.

Любовь КОНДРАШОВА.