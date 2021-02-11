Когда сеять баклажаны, перцы и цветы. Школа садовода

В областной универсальной научной библиотеке продолжает работу «Школа садовода».
Спикерами выступают специалисты сахалинского филиала Россельхозцентра. Они готовят лекции по определенной теме, а также отвечают на вопросы садоводов-любителей.
Расписание ближайших лекций «Школы садовода»:
- «Баклажаны, перцы и цветы: первый посев» (25 февраля);
- «Безопасное применение пестицидов и агрохимикатов» (11 марта);
- «Малая посевная, пикировка перцев и баклажанов» (25 марта);
- «Обработка садов весной» (8 апреля);
- «Посев в открытый грунт» (22 апреля).
Вход на все лекции свободный. Справки по телефону (4242) 45-25-54.
Любовь КОНДРАШОВА.