Когда сладость в радость. Курильский адвокат увлекся… пчеловодством

Увидев баночки меда с наклейкой «Произведен на Итурупе из курильских медоносов», глазам своим не поверила. А услышав, что пчеловодством занимается адвокат Андрей Павлюк из Курильска, не поверила и ушам.

В ответ Андрей лишь рассмеялся: мол, и такое бывает. О меде еще три года назад он знал лишь то, что этот сладкий продукт используют при лечении простуды. Но неожиданно для себя увлекся телепередачей о меде, пчелах, пасечниках. Стал искать информацию на эту тему. От статей в интернете перешел к специальной литературе.

Азарт нередко охлаждали опасения: реально ли заниматься пчеловодством на Курилах? Ведь время от времени на Итурупе появлялись энтузиасты, одержимые идеей завести пасеку. Но почему, начав дело, они бросали его: климат не тот, растений-медоносов недостаточно?

Андрей Павлюк сделал более 500 снимков растущих в округе деревьев и цветов. Проверил по каталогам, убедился: медоносы есть – василек, иван-чай, золотарник… Так ведь можно еще выписать семена и посеять привлекательные для пчел синяк или горчицу. Сомнения в этом вопросе рассеялись.

А что насчет климата? Узнав, что на Кунашире есть опытный пчеловод, Андрей созвонился с ним, получил полезную информацию. Помог консультациями и один сахалинец. Когда Андрей окончательно «созрел» для нового дела, тот передал на Итуруп четыре пчелосемьи.

Павлюк, конечно же, предполагал, что трудным и затратным окажется это дело. Но когда реально им занялся, догадался, почему пчеловодство не получает распространения. Говорит: «Наверное, корову проще держать. Здесь труда намного больше, а результат видишь раз в год, да и то неизвестно, будет ли он, этот результат».

Тем не менее он начал делать все, как должно. Что-то из инвентаря заказал (вощину, дымари, медогонку), часть рамок ульев мастерил сам (о том, с какой любовью это делалось, можно судить по одному из ульев, оформленному красочными рисунками Андрея). Причем домики для пчел, в отличие от заводских, он смастерил толстостенными. Их не обязательно на зиму переносить в омшаник, тем более при обилии снега на острове.

В нынешнем сентябре Андрей уже качал мед. О количестве говорить не стал, ведь для него это не коммерческий проект, а хобби.

– Люблю проводить время на пасеке. Утром нальешь чашку кофе, выйдешь к ульям, смотришь и слушаешь, как пчелы летают, жужжат… Хорошо!

Он с упоением рассказывает, что за чудо природы – пчелы: удивительно трудолюбивые, разумные существа. Вот ведь «додумались» строить именно шести­угольные соты. Это идеальная, наиболее экономичная и эффективная форма, чтобы на определенной площади разместить максимальное количество меда. При этом и пчелиного труда требуется меньше, и воска. Как крылатые труженицы дошли до этого? Загадка для ученых.

Даже наблюдение за пчелами на пасеке, уверяет Андрей, благотворно. А надо ли говорить о целебных свойствах меда и прочих продуктов пчеловодства? Не зря же существует отдельная область медицины – апитерапия. (Тут мне вспомнилось давно слышанное: в Древней Греции люди, приветствуя друг друга и желая здоровья, говорили: «Да ужалит тебя пчела!»).

Качество меда у Андрея отменное.

– Он особенно вкусный, потому что разнотравный, из дикоросов, экологически чистый.

Пчеловод отправил образец продукции на экспертизу, чтобы узнать, с каких именно растений собраны пыльца и нектар. Это позволит определить наиболее перспективные медоносы и, быть может, увеличить их посевную площадь. Впрочем, как заметил Андрей, с появлением пасеки на участке заметно прибавилось цветов. Возможно, в этом заслуга пчел-опылителей. Они дают не только мед, но и не менее ценные прополис, маточное молочко, воск. Как знать, быть может, со временем Андрей научится и пчелиный яд собирать. Пока же в дело пошел воск: жена Дарья знает, как его использовать в косметических целях, вот муж и наплавил сырье.

Итак, сезон медосбора завершен, а дальше что?

– А дальше – работа, которой хватит, чтобы всю зиму из мастерской не выходить, – отвечает Андрей. – Первым делом необходимо пролечить пчел, позаботиться об их питании и состоянии. Надо смастерить 200 рамок, натянуть в них несколько рядов проволоки, покрыть ее вощиной (это такие листы из воска, которые станут основанием для будущих сот)… Ой, да что там перечислять, сказано же: работы – на всю зиму. А если она интересная, то и не в тягость.

Галия Кунченко.

P. S.

В этом году Андрей Павлюк, как позже выяснилось, вырастил арбузы и

дыни. А еще собрал 10 кг винограда.