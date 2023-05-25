Когда стены можно разрисовывать. В Южно-Сахалинске определили первый лучший подъезд

В Сахалинской области подвели итоги первого этапа конкурса «Подъезд образцового содержания». В состязании на звание лучшего приняли участие все муниципальные образования островного региона. Всего на конкурс в мае поступило свыше 60 заявок. В Южно-Сахалинске победу одержал первый подъезд дома № 22 по ул. Пограничной.

Победителей муниципального этапа выбирали путем онлайн-голосования на региональном портале Острова.65.

Как рассказала председатель совета дома, председатель ТОС «Пограничная, 22» Анна Григорьева, жители первого подъезда сами регулярно поддерживают в нем чистоту и красоту.

– Мы привели подъезд в красивый вид – сделали роспись на стенах, продолжив морскую тематику, которая уже есть во дворе. Также установили информационный стенд, табличку на подъезде в единой концепции с дизайн-кодом. На нашем примере все горожане могут увидеть, что в подъезде может быть комфортно и красиво, – комментирует Анна Григорьева.

По договоренности с управляющей компанией работу планируют продолжить и в остальных подъездах. Концепция оформления будет разработана в соответствии с предложениями жителей.

Жительница дома № 22 Людмила Княжева ждет, что и ее третий подъезд станет еще комфортнее. Активная жительница ежегодно ухаживает за клумбой во дворе.

– У нас очень активные, доброжелательные жители, и все вместе мы многое делаем для благоустройства нашего дома и двора. Мне бы хотелось, чтобы в нашем подъезде появились изображения сахалинских достопримечательностей. Я путешествовать не люблю, а так бы могла видеть, какие у нас есть знаковые места, – делится Людмила Княжева.

ТОС «Пограничная-22» ежегодно участвует в конкурсе по благоустройству территорий. В течение нескольких лет здесь проведено масштабное озеленение, установлены скамейки, малые архитектурные формы, ограждены палисадники. В этом году активисты вышли на конкурс с большим проектом – хотят восстановить ограждение детской площадки. Также на средства гранта планируют продолжить озеленение, высадив тысячу однолетних цветов.

Конкурс «Подъезд образцового содержания» стартовал в мае 2023 года. Каждый месяц, начиная с мая этого года, в областном центре будут определять лучший подъезд. По итогам года самые благоустроенные общественные места в различных номинациях выберут и на уровне области. Победители получат призы. Онлайн-голосования проходят на региональном портале Острова.65.

С подробной информацией, в том числе с порядком подачи документов на участие в муниципальных этапах конкурса, можно ознакомиться на официальном сайте администрации Южно-Сахалинска.