Когда время – деньги

Нельзя не отметить, что наша область заняла четвёртое место в Национальном рейтинге инвестиционного климата в регионах России (его составляет Агентство стратегических инициатив). При этом Сахалин и Курилы заняли первое место по показателю состояния регуляторной среды.
Это означает, что у нас быстрее всех в стране предпринимателям выдают разрешения на строительство, оформляют земельные участки, проводят подключения к газовой, энергетической и прочей инфраструктуре жизнеобеспечения, оказывают государственные и муниципальные услуги.
С помощью сервиса «Бизнес.Сахалин.Онлайн» предприниматель может поднять любую проблему, возникшую при реализации инвестиционного проекта или в ходе деятельности компании. Ответ даётся в течение десяти дней, а не 30, как это обычно принято.
– Огромную роль в этом сыграла цифровизация. Мы вместе с нашими деловыми общественными организациями целенаправленно работали над тем, чтобы максимально снизить административные барьеры, помочь нашим предпринимателям открывать новые предприятия, развивать бизнес, создавать рабочие места для сахалинцев и курильчан, – подчеркнул Валерий Лимаренко.