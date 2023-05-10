Когда выступление спортсмена — украшение чемпионата

Рывок! Толчок!

Сахалинские спортсмены стали победителями и призерами чемпионата и первенства ДФО по тяжелой атлетике. Турнир проходил в Чите сообщили в островном минспорте.

На первенстве Сахалинскую область представили три тяжелоатлета в возрастной категории 13 — 15 лет. Перворазрядник из Холмска Максим Горбунов взял золото в категории до 55 кг, его результат 66 кг в рывке и 85 кг в толчке. Вячеслав Дайновский из Южно-Сахалинска показал наилучший результат среди спортсменов до 81 кг (78 кг в рывке и 95 кг в толчке). Кирилл Сергиенко из областного центра завоевал бронзу в весовой категории до 73 кг (85 кг в рывке и 102 кг в толчке).

На чемпионате ДФО островные спортсменки заняли первое и второе места в абсолютном зачете. Чемпионский титул завоевала Вероника Мазалова. Она взяла золото в категории до 64 кг (83 кг в рывке и 101 кг в толчке). Мастер спорта России Анастасия Демченко стала серебряным призером турнира. Спортсменка выступала в категории до 45 кг, показав результат 60 кг в рывке и 74 кг в толчке.

Сахалинец Геннадий Зыков занял второе место в категории до 55 кг (92 кг в рывке и 104 кг в толчке), уступив 1 кг сопернику из Забайкалья. Бронзу в копилку островной команды принес Роман Даровских. Спортсмен выступал в категории до 61 кг, его результат 84 кг в рывке и 116 кг в толчке.

Украшением последнего дня чемпионата стало выступление супертяжеловеса Глеба Отпущенникова. Он использовал без помарок все шесть попыток и завоевал золотую медаль, взяв самый большой вес турнира – 155 кг в рывке и 205 кг в толчке.

По итогам чемпионатов, которые проходили во всех федеральных округах страны, Федерация тяжелой атлетики России отберет в каждой весовой категории 10 лучших спортсменов. Они сразятся за медали чемпионата России, который пройдет в Новом Уренгое с 12 по 17 июня.

Мяч над сеткой

В Воронеже завершилось первенство России по волейболу среди девушек 2007 — 2008 г. р.

На первом этапе участницы играли в двух подгруппах. Затем, в зависимости от своих успехов, они отправлялись в турниры за 1 — 4, 5 — 8 и 9 — 12 место.

Островной регион представляла команда спортшколы по волейболу (воспитанницы тренеров Марины Захаровой, Станислава Филимонова и Екатерины Бронниковой).

В подгруппе «Б» сахалинские волейболистки заняли третье место.

Три победы позволили островитянкам сыграть за 5 — 8 место. В первой игре они драматично проиграли Томской области, взяв при этом две первые партии (2:3).

В матче за седьмое место островитяне одолели команду из Вологодской области.

В Волжском (Волгоградская область) прошел финал чемпионата России по волейболу среди женских команд первой лиги. Награды оспаривали восемь команд.

«Сахалин» (в составе этой команды играли воспитанницы спортшколы по волейболу 2005 — 2006 г. р.) занял восьмое место.

На «Кубок Содружества»

Сахалинские спортсмены стали обладателями золотой и бронзовой медалей международных соревнований по киокушин «Кубок Содружества».

Турнир прошел в Москве и собрал более 350 сильнейших каратистов России, Азиатско-Тихоокеанского региона и стран СНГ – всего 16 государств.

В категории «девушки, 12 — 13 лет, до 60 кг» наша Регина Банникова дошла до финала, где встретилась с Юлией Лавренович, представляющей Красноярский край, и одержала уверенную победу.

В категории «юноши, 12 — 13 лет, до 60 кг» островитянин Ярослав Ралдугин завоевал бронзовую награду, победив москвича Александра Олисова.

Фигуры на льду

Сахалинская фигуристка Ангелина Ким взяла бронзу Всероссийских соревнований на призы заслуженного тренера России В. Н. Кудрявцева. Старты проходили в Новосибирске и собрали спортсменов из 13 регионов страны в возрасте от 11 до 17 лет.

Спортсмены состязались в одиночном катании по программам первого спортивного разряда, кандидатов в мастера спорта и мастеров спорта.

В короткой программе среди кандидатов в мастера спорта холмчанка стала пятой, а в произвольной показала второй результат. По результатам двух выступлений Ангелина Ким завоевала бронзовую медаль соревнований.

— Для нас это огромный результат. Мы впервые за 10 лет развития фигурного катания в Сахалинской области смогли завоевать медаль всероссийских соревнований. Мы очень гордимся этим достижением, — отметила руководитель островной федерации фигурного катания на коньках Светлана Пронкина.

Фигуристка Ангелина Ким тренируется под руководством мастера спорта международного класса Александра Шубина и Олеси Лесновой.

Подготовил Юрий ПОДЛИПЕНСКИЙ.

Фото предоставлено пресс-службой островного минспорта.