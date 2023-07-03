Когда зацветает шиповник. Клевое место

Конец июня – начало июля – превосходная пора, любимая островными рыболовами-лю­би­те­лями.

Раздолье рыбацкой душе: можно использовать разнообразные снасти, ловить рыбу и во внутренних водоемах, и на морском прибрежье. А какой богатый ассортимент объектов лова! Но при этом объектом номер один была и остается горбуша. Считается, что безотказно работает народная примета: зацветает шиповник – начинается нерестовый ход этой лососевой рыбы.

Подробнее об этом сезоне «Советскому Сахалину» рассказал постоянный консультант кандидат биологических наук Виталий Никитин.

Что касается горбуши, все действовавшие прежде ограничения и нормы остаются без изменений. Единственная новелла – залив Анива полностью закрыт для любительского лова горбуши. Но при этом можно спокойно рыбачить на специально отведенных участках, например, по юго-восточному побережью – в Корсаковском, Долинском районах и дальше на север. По правилам любительского рыболовства за день один рыболов может добыть не больше трех рыбин. Специального оформления рыбалки не требуется, нужно только придерживаться границ выделенных участков. Их 55, подробнее о них можно узнать на официальном сайте регионального министерства по рыболовству https://fish.sakhalin.gov.ru/?page_id=3217.

Горбушу ловят в морском прибрежье спиннингом или поплавочной снастью. В любом случае понадобятся надежная катушка, прочная леска под номерами 4 или 5, искусственные наживки. Для поплавочной снасти эффективная наживка октопус в виде маленького осьминога розового цвета. Для спиннинга подойдут блесны «Тасманский дьявол» весом 13 – 20 граммов, серебристые либо розового, голубого, синего оттенков. Из органических наживок лучше всего подойдут креветки. В Корсаковском районе горбушу на удочку ловят у Охотского, Лесного, за Пригородным, возле Новиково.

Вслед за горбушей начинают подтягиваться многие хищники, в частности, южная (проходная) мальма, она же голец. Гольца успешно ловят в юго-восточной, северо-восточной, северной частях острова. На крупных реках Поронай и Тымь ловятся щука, амурский язь, красноперка. В притоках, расположенных в верхнем и среднем течении более мелких рек, ловят так называемую сахалинскую мелочовку. Молодь кунджи и ручьевую мальму ловят без ограничений, а молодь симы (подкаменка, ряпушка, пеструшка) ловить нельзя.

В морском прибрежье можно отлично половить камбалу. У Сахалина обитает много их видов, самые распространенные – звездчатая шершавая и желтоперая. Многое зависит от характера грунта на морском дне – песчаный он или каменистый. У мыса Свободный ловят морских окуней и терпугов. На побережье у Невельска – терпугов и треску.

У берегов Сахалина водится множество видов морских бычков. Попадаются очень крупные керчак Брандта и керчак яок, достигающие 60 сантиметров в длину и весом до трех килограммов! Двурогий бычок с деликатесным мясом, бычок-ворон красной окраски, мясо которого высоко ценится, ведь он питается крабами и морскими беспозвоночными, список можно продолжить. В прибрежье подойдут обычные спиннинг и катушка.

Семен РЕЧКИН.

Фирменный рецепт от Виталия Никитина

Свежая горбуша, запеченная в сахалинских лопухах

Без всякого преувеличения можно сказать – рецепт из сахалинского детства. Ничего проще и вкуснее нет, особенно если рыбка готовится в природных условиях, где-нибудь на берегу моря, на углях от прогоревшего костра!

Для приготовления этого шикарного блюда понадобится собственно горбуша, несколько листьев белокопытника, который часто называют сахалинским лопухом, соль, перец по вкусу, репчатый лук из расчета одна луковица на рыбину, несколько средних картофелин для гарнира. Да, и не забудьте прихватить с собой на природу фольгу, она очень пригодится для запекания. Хотя мы в детстве обходились и без нее!

Промываем рыбу, удаляем внутренности, плавники и жабры, а также хребтину. Солим, перчим, укладываем внутрь нарезанный лук и складываем половинки. Затем каждая рыбина заворачивается в лопух, а лучше в два. Можно вместе с рыбой упаковать таким образом и подсоленные половинки картофелин. Этот зеленый конверт оборачиваем фольгой, после чего отправляем для запекания в угли.

Желательно, чтобы костер располагался на песке или на земле, но в углублении. Разгребаем горячие угли, образуется ямка подходящих размеров. В нее помещаем сверток и засыпаем слоем угольков толщиной в пару сантиметров. Если все угольки горячие, светятся, когда на них дуешь, запекание может длиться 15 минут. Если не все светятся, потребуется минут 20 – 25. За это короткое время содержимое успевает как следует пропариться, напитаться дополнительной влагой от лука и лопухов. Нет опасений и насчет возможных личинок паразитов у рыбы – они в таких условиях погибают. Рыба получается удивительно сочной, ароматной и вкусной. Отдельные кулинары сдабривают рыбу сливочным или оливковым маслом, дополнительно фаршируют ее спаржей, используют другие компоненты. Без них вполне можно обойтись. Приятного аппетита!