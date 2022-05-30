Когда заря с зарею сходится… Портрет сахалинского июня

Начало настоящего, а не календарного лета в сахалинских условиях обычно переносится как минимум на середину июня: в начале месяца все еще властвует весенний май. В региональном управлении гидрометеослужбы помогли в общих чертах составить «фоторобот» шестого месяца года.

Весенние климатические качели мало-помалу сбавляют обороты, и теперь можно будет наблюдать парадоксальную картину. На севере острова в июне часто бывает теплее, чем на юге. При том, что в Южно-Сахалинске в этом месяце нормальной дневной температурой воздуха может считаться 18 – 20 градусов, в Охе она может подняться и до 25-ти! Объясняется это тем, что юг в большей степени подвержен влиянию Охотского моря, а север – материка, Хабаровского края. Это же отражается и на осадках: в соответствии с картой вероятностного прогноза температурного режима в разных регионах России в июне южная часть Сахалина отнесена к зоне, где количество осадков в пределах нормы, а северная – к зоне с повышенным количеством осадков. Равно как и большая часть Хабаровского края.

Островная область не отнесена к зонам с повышенной или пониженной температурой воздуха, так что все должно быть в пределах нормы.

Кстати, об осадках. Для Южно-Сахалинска месячная июньская норма составляет 54 миллиметра. Но бывает всякое. Например, в мае уже к началу третьей декады норма месяца была превышена на 4%. Причем этот показатель был достигнут после прохождения всего лишь двух циклонов.

В июне, хотя и редко, но бывают погодные сюрпризы в виде шквального ветра. «Циклон из Японского моря принес с собой ураганные порывы ветра. Пострадало энергетическое хозяйство, в областном центре с 13 июня повалило более 2 тысяч деревьев, с крыш сотен домов ветром посрывало кровли…», – сообщал «Советский Сахалин» в июне 2014 года.

Самым жарким за историю наблюдений на юге острова выдался день 26 июня 2010 года, когда столбик термометра поднялся до отметки +30,8 градуса. А 25 июня 2017 года дневная температура еле дотянула до +9 градусов.

Если принять во внимание средние месячные показатели температуры воздуха в Южно-Сахалинске, получается такая картина.

Особенно теплым за долгую историю наблюдений был июнь 2010 года, показатель составил +15,5 градуса. А самым холодным – июнь 1983-го с показателем +7,7 градуса.

В 2021 году среднемесячная температура июня была +13,2 градуса.

Свое название месяц получил в честь древнеримской богини Юноны (у греков аналогичный персонаж – богиня Гера). В представлении древних богиня являлась одновременно и воительницей, защитницей, и – покровительницей любви, брака, материнства. В старину на Руси месяц называли изок (кузнечик), а также разноцвет, скопидом, хлеборост и светозар.

Любопытный календарный факт: никакие другие месяцы не начинаются в те же дни недели, что июнь и май. В нынешнем году 1 июня приходится на среду, а 1 мая приходилось на воскресенье. Повторов у других месяцев нет.

А заканчивается июнь всегда в тот же день недели, что и март. В 2022 году 30 июня и 31 марта приходятся на четверг.

Как известно, день летнего солнцестояния приходится на 21 (22) июня. Продолжительность светового дня составит целых 17 часов и 30 минут, а в последующие дни начнет убывать.

Известно множество пословиц и поговорок про этот месяц. В июне заря с зарею сходится. Май — радость, июнь — счастье. Поводит июнь на работу, отобьет от плясок охоту.

Семен РЕЧКИН.