Когда завершится отопительный сезон в островном регионе?

Вопрос, волнующий многих: когда закончится отопительный период в нынешнем году? В региональном министерстве ЖКХ проинформировали: порядок начала и окончания отопительного сезона остался неизменным. Он должен начинаться осенью с наступлением устойчивых холодов и заканчиваться в конце весны или начале лета с наступлением устойчивого тепла.

То есть если среднесуточная температура воздуха в течение 5 суток держится выше 8 градусов, пора отключать теплоснабжение. Пока об этом говорить рано. На юге области, по данным метеорологов, в последние дни среднесуточная температура держится в пределах ноля – плюс 2 градусов. Во всех муниципальных образованиях отопительный период пока продолжается в штатном режиме.

В прошлом году раньше других завершили сезон Невельский (2 июня), Смирныховский и Холмский районы (оба 3 июня). Последними на финише оказались районы: Ногликский (24 июня) и Охинский (29 июня).

Нужно также учитывать, что отключение жилфонда от отопления не проводится за один «присест», обычно этот процесс растягивается на 10 – 14 дней.

Помимо этого бывают временные отключения по разным причинам. Иногда управляющие компании просят отключить дом-другой для проведения своих работ. Случаются и повреждения на коммуникациях с риском оставить без тепла целые микрорайоны. Для отключения специалисты СКК стараются выбрать наиболее щадящие для потребителей даты. Желательно, чтобы такие работы не проводились в выходные, когда большинство людей находятся дома. Конечно, учитывается и прогноз погоды на ту или иную дату.

Капитальные работы, например, по подключению к системе отопления новостройки, проводят в межотопительный период – летом или в начале осени, когда система отопления не заполнена.

В Южно-Сахалинске уже сейчас по разным адресам отключают отопление многоквартирных домов. 8 апреля, например, без тепла оставался один дом по Комсомольской, на следующий день – два дома по проспекту Победы…

В Сахалинской коммунальной компании успокаивают: в этих и подобных случаях отключения носят временный характер. О них заранее предупреждают жильцов, размещают объявления на сайте СКК.

По-настоящему очередной отопительный сезон в областном центре завершается в начале июня после издания соответствующего постановления мэра. Городские власти обязательно учитывают данные регионального управления метеослужбы. Если в последний момент природа подбрасывает сюрприз в виде ощутимого и продолжительного похолодания, может быть принято решение о продлении отопительного периода.

В администрации Южно-Сахалинска «Советскому Сахалину» сообщили, что в прошлом году отопительный сезон закончился 6 июня. В этом году ориентировочная дата завершения сезона, начавшегося 1 октября 2024 года, также 6 июня. После этого коммунальные службы города приступят к ремонту сетей и подготовке их к следующему осенне-зимнему периоду.

Ярослав САФОНОВ.

К слову

В региональном управлении гидрометеослужбы сообщили, что каких-либо климатических аномалий, способных подвинуть в ту или иную сторону дату завершения сезона, нет. Более точную информацию власти начинают запрашивать обычно после 10 мая, и тогда метеорологи в круглосуточном режиме внимательно следят за изменениями и колебаниями погоды.