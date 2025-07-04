Когда ждать легкого пара? Сахалинцы просят построить новые бани

Много ли человеку нужно для счастья? Кому как. Вот, к примеру, жителей Тымовского с их огромным частным сектором можно было бы разом осчастливить… баней. Была она у них ещё несколько лет назад. Потом труба котельной прогорела, и очередной циклон отстрелил её верхнюю часть, как первую ступень ракеты.

Какое-то время баню продолжали кочегарить, и она щедро разбрасывала по округе хлопья сажи. Жильцам соседних домов это совсем не нравилось. Стали они местную власть побуждать к замене трубы. Но ведь для чиновников это дело хлопотное: искать, приво­зить, устанавливать… И тогда в редакцию «Советского Сахалина» пришло сердитое письмо от тымовчанина Евгения Перелыгина. Мы его опубликовали и направили запрос в администрацию райцентра.

Смысл официального ответа, который мы получили, сводился к следующему: а надо ли на старом здании трубу менять, не лучше ли новую баню спроектировать и построить? Дескать, есть такое в планах. Пока этот прожект три года грел душу местной власти, труба котельной лишилась «второй ступени», и баню пришлось закрыть.

Местному люду ничего не оставалось, как искать помывочные на стороне. Кто-то стал ездить в село Кировское за 16 км, кто-то в Молодёжное за 25 км, кто-то в Ясное – за 29 км. Рейсовые автобусы ходят туда несколько раз в день. Чтобы попасть на иные маршруты, надо встать ни свет ни заря и обратный путь рассчитать, не то полдня можно потерять.

А куда деваться, если душа и тело чистоты просят? Тут и на дискомфорт люди глаза закрывают, и на то, что такие «путешествия» в копеечку выливаются – и в дорожную, и в помывочную. Однако сложился у тымовчан ритуал: в чужой бане помыться и в дороге долгой припылиться…

Надо полагать, что и жители окрестных сёл не сильно обрадовались нашествию тымовчан. Интенсивность помыва возросла. В 2024 году, не выдержав нагрузки, почти полностью сгорела баня в с. Ясное. В июле прошлого года закрыли баню в Кировском, говорят, из-за котла, будь он неладен. Устремился терпеливый народ в Молодёжное. Там баня от котельной работает, даже в субботу, принимает и местных, и прибывающих за 20 – 30 километров…

Конечно, тымовчанам хорошо известна пословица: обещанного три года ждут. Но в их случае уже и этот срок истёк, а десятки подписей, собранных под банной петицией для местной власти, силы так и не возымели. Поэтому «Советский Сахалин», выражая коллективную волю людей, мечтающих о таком простом земном счастье, обращается к областной власти с суперпросьбой: изжить эту проблему или дать волшебный пендель муниципальной власти.

Кстати, во многих населённых пунктах региона жители давно мечтают о банях. Быть может, островное правительство, поддерживающее многие социальные инициативы, продумает и реализует проект с условным названием «Лёгкий пар в шаговой доступности»? Вот уж тогда оно благодарностей от простого народа наслушается!

Людмила Степанец.