Когда зима с осенью спорит. Портрет сахалинского ноября

Полмесяца – осень, полмесяца – зима. Ноябрь занимает особенное место – в первой его половине как правило сохраняются тенденции октября, а во второй всё явственнее дают о себе знать зимние признаки. Недаром ведь в народе говорят: белые мухи в этом месяце не диво. По какому сценарию пройдёт этот месяц в нынешнем году? В региональном управлении гидрометеослужбы помогли в общих чертах составить портрет предстоящего ноября.

Росгидромет в своём вероятностном прогнозе на отопительный период отнёс всю Сахалинскую область к зоне, выделенной на карте розовым цветом. Это означает, что среднемесячная температура воздуха должна быть в пределах нормы с возможным отклонением до 1 градуса в сторону плюса.

Есть ещё один важный фактор, во многом определяющий погоду в наших широтах в период с осени по весну: сибирский антициклон. В прошлом году признаки его формирования наблюдались уже в первой декаде октября. Сибирь и северные районы Китая получили свои порции арктического холода в числе первых, тогда же выпал первый снег в Забайкалье. Как сообщили в Сахалингидромете, в нынешнем году на конец октября пока существенного влияния этой громадной атмосферной воронки на погоду в островной области не ощущалось. Хотя общий температурный фон на островах был на 2 – 3 градуса ниже нормы.

Для Южно-Сахалинска средняя месячная температура в норме составляет минус 1,2 градуса. Из истории метеонаблюдений известно, что самый тёплый ноябрь в областном центре с показателем плюс 1,5 градуса выдался в 1990-м, а самый холодный в 1953-м: минус 7,3 градуса.

При этом в осенней троице ноябрь считается самым «сухим» – месячная сумма осадков 74 мм, это меньше, чем в октябре или сентябре (100 мм и 102 мм соответственно). Но бывает по-разному. Например, рекордно сухим был этот месяц в 1951-м: выпало всего 20 мм осадков, а рекордно щедрым на осадки 2023-й: их выпало 164 мм.

В ноябре возможны визиты циклонов со смешанными осадками – дождём и снегом.

В прошлом году региональное управление МЧС заранее предупредило о вторжении стихии 26 – 27 ноября. Под удар попали Ногликский, Поронайский, Смирныховский и Макаровский районы.

Экстренные предупреждения и рекомендации помогли встретить циклон во всеоружии и быстрее управиться с ликвидацией последствий. А выглядело это так. Из-за дождя и мокрого снега возникла угроза гололедицы, пришлось ввести ограничения в дорожном движении на участке федеральной автодороги Южно-Сахалинск – Оха и между сёлами Ильинское и Арсентьевка.

В Поронайском районе пришлось приостановить движение всех пригородных автобусов из-за снежных заносов и гололёда. А ещё из-за налипания снега в Поронайском районе произошло несколько аварийных отключений электроснабжения. Котельные, снабжающие теплом жильё и социальные объекты, на время перевели на резервные источники питания.

Семён РЕЧКИН.

Рис. Ярослава САФОНОВА.