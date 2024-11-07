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«Коготок трясогузки»показали в парке Корсакова

В парке второй год работает экологический проект «Лесная столовая». Малыши из детсада № 30 «Кораблик» угощали лесных жителей полезным кормом и учились собирать гербарий.

Этот городской парк культуры и отдыха в 2024 году был оператором озеленения и благоустройства общественных пространств города. В конце октября учреждение подвело итоги летнего сезона.

За три жарких месяца озеленители обеспечили горожан зоной отдыха на набережной Корсаковки, скверами на Краснофлотской и Советской улицах, пляжем «Охота» в селе Охотском – эта прибрежная зона отдыха получила «синий флаг» от Ростуризма, сертифицирующего пляжи.

Парковые специалисты успели высадить больше двухсот деревьев, тысячу кустарников и саженцев многолетних цветов, а также 93 тысячи саженцев однолетних цветов. Учреждение обустроило 58 цветников и 89 вазонов. По газонам распределили триста килограммов семян специальной травы.

На территории парка провели 18 мероприятий, в которых приняли участие больше 3,6 тысячи сахалинцев. 1275 человек воспользовались услугами проката. 133 завсегдатая четырёх детских садов махали тяпками и лопатами в «Общественном огороде». Пять экскурсионных групп прошли по экологическому маршруту «Коготок трясогузки».

За лето учреждение обеспечило рабочими местами 60 несовершеннолетних сахалинцев.

Парк культуры и отдыха в Корсакове создан в мае 1959 года. Муниципальным автономным учреждением стал в августе 2016 года.

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