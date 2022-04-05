Кольцевой эксперимент. С 28 марта в Южно-Сахалинске произошли заметные изменения в организации дорожного движения

На двух участках появились кольцевые развязки – это пересечения улицы Комсомольской с Детской и Сахалинской. Поменялось и расположение пешеходных переходов, дизайн проезжей части.

Основная задумка нововведений – обеспечить удобство передвижения пешеходов. Делается все пока в порядке эксперимента, то есть кольцевая схема будет работать до начала мая, объяснил руководитель АНО «Центр развития городской среды» Василий Вишневский. Окончательное решение – оставить их или вернуться к прежнему порядку движения – примут по результатам мониторинга, который уже ведется.

Судить об успехе или провале в первую неделю пока рано. В мэрии сообщили, что в первый день, с 7 утра и до 8:30, специалисты наблюдали за кольцами и сделали вывод: движение по Комсомольской с севера на юг, до выезда на улицу Сахалинскую, стало в два раза быстрее. То есть если раньше участок в 200 метров проезжали за 5 минут, то, благодаря кольцу, время сократилось. Я сам проехал по новым кольцам пару раз. Впечатления двойственные.

Удивило, что на перекрестке Комсомольской и Детской применили не привычные бетонные бордюры, а элементы «лежачих полицейских». Не сразу и поймешь, что это теперь кольцевой перекресток – подсказывают только знаки. Непривычно пока видеть появившиеся на проезжей части столбики между полосами. Немного сбивает отсутствие «зебр» на новых местах для пешеходных переходах – об их наличии пока говорят только знаки.

Поначалу вызывает недоумение неработающий теперь светофор на Сахалинской – в нем нет надобности, потому что его функции взяли на себя кольца.

– Обустроить именно кольцевые развязки в этих местах в АНО «Центр развития городской среды» решили после моделирования различных вариантов борьбы с пробками. Кольца, согласно расчетам, оказались наиболее экономичным вариантом по сравнению с установкой светофора.

Его появление на перекрестке обходится в 1 – 1,5 млн рублей, – рассказывает Василий Вишневский. – Адаптивный светофор, то есть тот, который подстраивает режим работы под изменения транспортного потока, – в 5 – 6 млн рублей. Кольцевое пересечение – 100 – 500 тыс. рублей в капитальном исполнении.

Сам эксперимент разбили на этапы. Первый мы наблюдаем сейчас, вторым этапом станет оценка и обсуждение результатов с горожанами, а следующим будет принятие решения: оставить кольцевые перекрестки или же вернуться к прежней схеме.

По словам руководителя АНО, к переменам побудили регулярные пробки на пересечении Комсомольской с Детской и Сахалинской. Анализ показал, что происходит это из-за низкой эффективности организации движения. Существующий порядок был введен в то время, когда в этой части города еще не было многоэтажек и гимназии. С их появлением автомобильные потоки возросли, а подходы к управлению ими остались прежними.

Василий Вишневский приводит такой пример – возле гимназии нет остановок общественного транспорта (до ближайшей – 680 метров при нормативе 150 – 300), поэтому большинство родителей возят туда детей на личном транспорте. В нынешнем году планируется запустить там автобусное движение. А для этого нужно обеспечить безопасность поворотов налево на пересечении Комсомольской с улицами Детской и Сахалинской. Расчеты также показали – если там поставить светофор, то придется расширять мост и улицы, иначе ситуация на дороге только ухудшится.

– Мы ожидаем, что кольцевые перекрестки снизят время задержки для едущих с улицы Детской, – объясняет Василий Вишневский, – и проезд с нее в южном направлении на Комсомольскую станет намного проще и быстрее. Увеличится пропускная способность перекрестка Комсомольской и Сахалинской. Вероятность ДТП с тяжкими последствиями снизится в 2 раза, уменьшится количество конфликтных точек. Удобнее станет пешеходам, появится возможность пустить автобусный маршрут возле гимназии.

Опять-таки, всех проблем кольца не решат, об этом говорят и сами авторы идеи. Их же расчеты показывают: рост пропускной способности кольцевого пересечения улиц Комсомольской и Сахалинской увеличит транспортный поток на юг, туда сместится затор по Комсомольской. Выводы таковы: ожидается визуальное ухудшение заторовой ситуации в северном направлении, однако в целом путь станет занимать на 6% меньше времени. Поэтому потребуется скорректировать режим работы светофора на перекрестке Компроспекта и Комсомольской. Планы на этот счет у «Центра развития городской среды» уже имеются.

Евгений АВЕРИН. Фото автора.

Кстати

По планам «Центра развития городской среды» к двум обустроенным кольцам добавится еще одно, на перекрестке улицы Горького и переулка Алтайского (возле мемориала Славы). Ввести его в строй планировали 30 марта, но, по словам Василия Вишневского, перенесли срок на неделю. Оно также станет частью проводимого эксперимента.

Возьмите на заметку

После появления колец на пересечении улицы Комсомольской с Детской и Сахалинской вместо пешеходного перехода с вызывным светофором через улицу Сахалинскую оборудованы три новых, расположены они поблизости. Все обозначены дорожными знаками.