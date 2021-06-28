Колдобины во дворе. Вопрос с ямочным ремонтом на придомовых территориях надо решить оперативно

Такое поручение глава региона дал руководителям профильных ведомств и администрации Южно-Сахалинска во время традиционного объезда по областному центру.

– После завершения основного этапа работ по ямочному ремонту на дорогах мы приняли решение провести такие же работы во дворах. Этого очень ждут люди и активно сообщают о проблеме в социальных сетях. Жители оперативно откликнулись на этот призыв, спасибо им большое. Теперь дело за исполнением. Надо приступать к ремонту дворов. Напомню, что это касается всех районов области, – отметил Валерий Лимаренко.

Двор дома ¹ 13 по бульвару им. Ф. С. Анкудинова в Южно-Сахалинске стал одним из первых, где приступили к работам. Здесь отфрезеровали около 125 квадратных метров полотна. В ближайшие дни участки зальют новым асфальтом.

– Наш двор ремонтировали в 2014 году, спустя два года асфальт начал постепенно разрушаться. Территория сквозная, поэтому очень большой поток машин, в том числе грузовых. Стараемся с помощью управляющей компании и активных жителей поддерживать чистоту на придомовой территории. А сейчас очень рады, что ямы латать начали именно у нас, – поделилась старшая по дому Татьяна Барабашева.

Масштабную работу по выявлению дефектов во дворах Южно-Сахалинска совместно проводят администрация города, волонтеры «Единой России», общественники, управляющие организации и неравнодушные жители. Уже обследовано около 350 дворов. Подрядчикам предстоит заасфальтировать не менее 30 тысяч квадратных метров полотна, сообщила пресс-служба правительства области.

– Только в Южно-Сахалинске наши волонтеры совместно с представителями администрации города уже прошли более 100 дворов. На портал «Сахалин.Онлайн» отправлено более 130 сообщений. Большое спасибо жителям, которые оставляют жалобы в социальных сетях. Сразу берем эти адреса в работу, – рассказал координатор партийного проекта «Народный контроль. Дороги» Андрей Хапочкин.

Напомним, по поручению Валерия Лимаренко ямочный ремонт должны провести во всех дворах, где не запланирован капитальный ремонт. Выполнить эту работу должны до 1 августа.

Виталий ШЕВЧЕНКО.