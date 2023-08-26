Количество посадочных мест на авиарейсы Южно-Сахалинск-Москва

На период сезонного повышения спроса на авиабилеты в Москву и обратно губернатором области достигнута договоренность с руководством авиакомпаний-перевозчиков по увеличению количества мест на линии Москва-Южно-Сахалинск.

С 30 августа по 18 сентября на маршруте Москва-Южно-Сахалинск будут эксплуатироваться воздушные суда увеличенной провозной емкости — на каждом рейсе добавится до 80 пассажирских мест. Всего же суммарно на всех рейсах появится дополнительно порядка 1690 кресел, что должно удовлетворить пиковый спрос.

— Правительство Сахалинской области находится в постоянном взаимодействии с ключевыми авиакомпаниями. С начала этой недели мы в ежедневном режиме отслеживаем загруженность рейсов, запустили горячую линию для пассажиров, это позволило оценить реальную обстановку и спрос на авиабилеты со стороны жителей.

В переговорах с руководством ПАО «Аэрофлот» губернатору Валерию Лимаренко удалось добиться согласия перевозчика поставить на пиковый сезон более вместительные самолеты.

Это позволит закрыть текущую потребность и создает запас прочности по количеству свободных авиабилетов, — прокомментировал Валерий Спиченко, министр транспорта и дорожного хозяйства области.

К тому же в области заработал «лист ожидания», который должен помочь пассажирам в поиске и бронировании свободных авиабилетов, а также позволяет министерству транспорта и дорожного хозяйства в режиме реального времени оценивать ситуацию.

Чтобы воспользоваться сервисом, пассажиру необходимо позвонить по телефону *0065. Затем с помощью голосового помощника выбрать «Лист ожидания авиабилета» и обсудить с оператором желаемое направление и дату полета, сообщает пресс-служба регионального правительства.