Команда «Сахалин» праздновала победу в матче с футболистами «Строгино» из Москвы

В матче десятого тура первенства России по футболу второй лиги дивизиона Б группы 3, в минувшую пятницу «Сахалин» на стадионе «Спартак» в Южно-Сахалинске встречался с «Строгино» (Москва). По-спортивному драматичном поединке островитяне праздновали победу со счетом 2:1.

В стартовом протоколе островитян на матч отсутствовали капитан команды Андрей Сорокин, полузащитники Владислав Мягков, Георгий Сопромадзе. Все они получили травмы, которые не позволяют им выходить на поле в официальных матчах первенства страны.

Первые минуты матча прошли в достаточно вялом темпе. Однако постепенно гости начали его наращивать. Они довольно высоко встречали наших игроков и практически не позволяли им приблизиться к своей штрафной площади. Сахалинцы играли слишком спокойно и, возможно, рассчитывали на то, что москвичи на правах гостей тоже выберут осторожный темп. Однако «Строгино» удивило дерзкой тактикой, которая не раз ставила в сложное положение нашу защиту в дебюте встречи. И здесь главной звездой в островной команде стал Руслан Юнусов, не позволивший сопернику отправить мяч в ворота хозяев поля. Так на девятой минуте встречи гости завершали свою очередную атаку мощным ударов в створ ворот. Руслан показал чудеса вратарской реакции, парировав удар с шести метров.

Спустя восемь минут наш голкипер совершил сэйв вытащив мяч из левой девятки. В эти минуты встречи «Сахалин» горел по делу-вяло пытаясь обосноваться на чужой половине поля и прижимаясь к своим воротам, допуская большое количество брака. Первый по-настоящему опасный момент хозяева поля смогли создать у ворот москвичей на 23 минуте. Многоходовую атаку по левому краю ударом по воротам завершал Александр Иванов. Мяч пролетел в считанных сантиметрах над перекладиной. Почувствовав, что соперник может допускать ошибки в обороне островитяне увеличили скорости и все чаще стали гостить в штрафной площади «Строгино». У чужих ворот «Сахалин» старался выжать из камня воду, вцепляясь в свои шансы в не самых очевидных ситуациях.

За минуту до окончания первого тайма отличную возможность забить гол в раздевалку имел Валерий Альшанский. Получив пас он на левом фланге обыграл двух защитников и войдя в штрафную остался один на один с голкипером гостей Андреем Мельником. И вот здесь уже страж ворот «Строгино» спас свою команду от неприятностей.

После перерыва команды переключили скорости. Вначале «Сахалин» на сорок девятой минуте матча отправил мяч в сетку ворот гостей. Отличился Кирилл Могель 1:0. Спустя три минуты, гости получили право на штрафной у наших ворот и сделали это мастерски. Москвич Михаил Рухмаков на втором этаже переиграл всю нашу защиту и головой отправил мяч в правую от Руслана Юнусова девятку 1:1.

Казалось, что голевая серия продлиться и счет на табло еще не раз измениться. И «Сахалин» и «Строгино» не закрывались, позволяя друг другу создавать опасные моменты у ворот, но их было не сказать чтобы много.

Болельщик наблюдал сосем не кризисный футбол. Какой нерв, какой драйв! Игра смотрелась на одном дыхании, напоминая, что футбол хорош не одними цифрами и раскладами. Порой «Сахалину» удавалось довольно серьезно прижимать гостей в их штрафной площади, но желаемого гола островитяне достигнуть не могли. И вот здесь главный тренер «Сахалина» Юрий Дроздов выпускает на поле Дмитрия Гаврилина, Георгия Журавлёва, Андрея Савина, вместо Александра Иванова, Валерия Альшанского и Кирилла Могиля.

И надо отметить, что сделано это было вовремя. Игра оживилась. Все чаще наши команда стала создавать опасные моменты у ворот соперника, а последние семь минут просто поселилась на половине гостей, заставляя работать защиту на пределе своих возможностей.

Особенно много доставлял хлопот игрокам «Строгино» Георгий Журавлёв. И все же на девяностой минуте встречи они не смогли удержать нашего нападающего, и он не только оставил не удел защиту гостей, но и заставил капитулировать вратаря 2:1.

На после матчевой пресс-конференции главный тренер «Строгино» Сергей Загидуллин посетовал, что его ребята не смогли дотерпеть и пропустили гол на 90 минуте встречи, хотя справедливым был бы мирный исход поединка.

Наставник «Сахалина» Юрий Дроздов отметил, что данная победа поможет настроится его команде на предстоящую игру с лидером.

Всем болельщикам сообщаем, что 13 июня, в четверг, островная команда на стадионе «Спартак» принимает «Динамо» (Владивосток).

Дальневосточное дерби всегда носили принципиальный характер. В девяти проведенных матчах первенства приморцы одержали 7 побед, один матч завершили мирным исходом и один раз покинули поле побежденными. Начало встречи в 16:00.

Сознание болельщика в любом виде спорта устроено так, что последний результат всегда покрывает все предыдущие. Не берусь предсказывать, как завершиться Дальневосточное дерби, но то, что команды на поле покажут игру, которая будет держать всех поклонников этой игры в напряжение девяносто минут, сомнений нет.

Игорь Карпук.