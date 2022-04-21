Волейбольная команда «Сахалин» в двух шагах от победы

Вчера сахалинским поклонникам волейбола посчастливилось стать свидетелями трех спортивных триллеров. В продолжающемся финальном турнире за медали первенства в высшей лиге «Б» между женскими командами, «Сахалин» встречался с лидером первенства «Муромом».

Первыми в этот день на площадку вышли «Олимп» (Новосибирская область)-«Рязань-РГУ». Дружина из Сибири замыкает турнирную таблицу. Девушки из Рязани борются за бронзовые медали первенства. Несмотря на это матч получился довольно интересным и завершился со счетом 3:2 в пользу «Рязани-РГУ», (17:25, 25:18, 18:25, 25:18, 15:11).

Во встрече «Италмас-Иж ГТУ» (Ижевск)-«Северянка-2» (Новосибирская область), смело можно сказать, произошла сенсация. Дело в том, что «Италмас» является одним из претендентов на медали высшей пробы первенства. «Северянка» имеет довольно призрачные шансы зацепится за бронзу. Несмотря на это, команда из Новосибирской области смогла склонить чашу весов в этом очном поединке в свою пользу со счтом-3:2 (18:25, 25:22, 25:20, 23:25, 15:11).

Центральным поединком вчерашнего вечера был матч «Сахалин»-«Муром». Проиграв «Италмасу» во вторник, наши девушки поставили себя в трудное положение в борьбе за бронзовые медали первенства. Именно поэтому островитянкам вчера нужна была только победа. Да и не маловажный момент, взятие реванша за поражение в первом туре со счетом 0:3.

Дебют встречи был за нашими девушками. Довольно легко они ушли в отрыв-3:1. Соперник быстро пришел в себя, и вот уже на табло горит 4:5. Такой поворот в матче не устраивал хозяек площадки, и они постепенно смогли навязать свой рисунок игры лидеру первенства, что сказалось на счете — 7:5, 10:8, 13:10, 16:12, 20:15.

Казалось, что вопрос с победителем первой партии решен. Однако другого мнения на этот счет были у муромчанок. Как-то незаметно они перехватили инициативу, безошибочно стали действовать на приеме мяча, а каждую свою атаку доводили до логического конца.

Как результат, преимущество «Сахалина» стало таять, как снег в жаркую погоду, и вот на табло горит 21:21. Поймав кураж, лидер первенства уходит в отрыв-21:23. «Сахалин» сравнивает счет 24:24. И все же последнее слово в этой партии за «Муромом»-24:26, 0:1.

Второй сет не сулил нашей дружине ничего хорошего-4:7. Казалось, что соперника не остановить. В защите они творили чудеса, а каждая атака заканчивалась результативно. Однако хозяйки площадки не запаниковали. Вначале они сравняли счет-7:7, а затем постепенно заиграли так, что заставили соперниц допускать ошибки.

Как результат, «Сахалин» стал уходить в отрыв-10:8, 13:11. «Муром» не собирался сдаваться и сравнивает счет-14:14. Хозяйки площадки показывают свой характер-19:15. Лидер первенства вновь сокращает разрыв до минимума-24:22. И все же нашим девушкам удается в напряженной борьбе склонить чашу весов в этой партии в свою пользк-25:22 и 1:1 в матче.

Казалось, почувствовав «запах» победы, «Сахалин» продолжит в третьем сете диктовать свой рисунок игры сопернику. Увы. Начало партии наши девушки провалили-1:4, 2:7. И тут соперник «забуксовал», и виной тому сахалинки. Они смогли найти «противоядие» против атак соперниц и сократить счет до минимума-7:8, 8:9. Но лидер первенства вновь показывает «зубки»-8:10, 10:14, 11:17, 12:20. Как не старался «Сахалин», но спасти эту партию наши девушки не смогли-21:25 и 1:2.

То, что произошло в четвертом сете встречи, не подлежит никакому логическому объяснению. Толи «Муром» устал, толи «Сахалин» поймал спортивный кураж. У островитянок получалось все. Каждая атака была результативной, в защите доставали порой «мертвые» мячи. Как следствие, они просто нокаутировали соперниц-25:12. И сравняли счет в матче-2:2.

Победитель матча определялся на тай-брейке. Игра до 15 очков, накладывает свой отпечаток на игроков. Каждый боится допустить ошибку, которая может стоить очень дорого команде. Именно поэтому, скорее всего, островитянки вначале пятой партии боялись рисковать. Результат не заставил себя долго ждать-1:4. Но довольно быстро «Сахалин» пришел в себя и сравнял счет-4:4. «Муром» вновь выходит вперед-4:6.

Островитянки опять сравнивают счет-7:7 и даже «убегают» вперед-9:7. Тут же делает ответный ход «Муром»-9:9. «Сахалин» отвечает тем же-11:9. Лидер первенства не только догоняет беглянок, но и выходит вперед-11:12. Наши девушки не паникуют и вот уже 12:12. «Муром» показывает отличный волейбол и, как результат, стоит в шаге от победы в матче-12:14. «Сахалин» дарит островным болельщикам и себе, в первую очередь, шанс на успех-13:14. Увы. Спортивные счастье в этот вечер было не нашей стороне-13:15 и 2:3 в пользу «Мурома».

Сегодня «Сахалин» встречается с аутсайдером первенства «Олимпом». Сможет ли наша команда прервать домашнюю серию из двух поражений подряд? Ответ на этот вопрос осталось ждать не долго. Начало встречи в волейбольном центре в 19:00.

Игорь Карпук.

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