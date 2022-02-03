Комбикормовый завод «Маока» увеличит объемы производства более чем в восемь раз

До конца года завод, расположенный в Холмске, планирует выпустить до 12 тысяч тонн питательных смесей.

В прошлом году компанией было реализовано 1,8 тысячи тонн корма. Областные власти помогают в возмещении затрат на доставку зерновых культур и других компонентов для производства комбикорма. Объем инвестиций составил 469 миллионов рублей, сообщает пресс-служба регионального правительства.

Комбикормовый завод – пока единственный на Сахалине. О необходимости такого предприятия для сельскохозяйственной отрасли области говорили давно, и вот в конце 2020 года завод начал работать.

Продукция цеха востребована, ее приобретают крупнейшие предприятия области. В их числе – «Грин Агро Сахалин», «Мерси Агро Сахалин», птицефабрика «Островная», совхоз «Корсаковский» и СПК «Соколовский».

В ходе рабочей поездки в Холмский район губернатор Валерий Лимаренко встретился с коллективом предприятия.

– Запущенный совсем недавно комбикормовый завод имеет для островного региона особое значение. Мы активно развиваем сельское хозяйство, поэтому важно производить корм внутри области. Это позволяет повысить самообеспеченность региона сельскохозяйственными товарами, а также сделать продукцию местных предприятий более доступной. Очень важно, чтобы цех увеличил объемы выпуска корма в несколько раз. Будем оказывать компании необходимую поддержку, – подчеркнул он.