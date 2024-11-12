«Комета», стань звездой. Холмчанка, а ныне москвичка Аня Кукина вышла в финал телешоу «Голос. Дети»

Эта новость несколько опережает показ телевизионных событий конкурса, но нам уже известна. И мы решили не скрывать ее от телезрителей, болевших за юную вокалистку на этапе «Поединки» (он транслировался 8 ноября).

Команда певца Джонни (пять трио) завершала этот вид состязания. Анна Кукина, Григорий Щербина (Подольск) и Роман Зубринкин (Йошкар-Ола) исполнили лучший авторский хит наставника «Лечу к тебе я, словно комета…».

Детвора 6 – 10 лет очень старалась передать энергетику песни, и у неё получилось. Но, по условиям телешоу, Джонни следовало лишь одному исполнителю из тройки дать путёвку в полуфинал. И он выбрал Анну, которая стала звездой этой группы, ее кометой…

– Мальчикам надо немного подучиться, – объяснил свой выбор Джонни. – Они должны уступить нашей принцессе Аннушке.

Гриша расплакался, а Рома огорчился – мальчишки еще не научились проигрывать и усмирять эмоции. А Аня Кукина успешно прошла и следующий отбор на этапе «Песня на вылет». Она уже в финале.

Разумеется, на финишной прямой соперничество усилится, ведь и в командах других наставников есть сильные голоса. Будем болеть за нашу юную и талантливую землячку!

Людмила Николаева.