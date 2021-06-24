Комфорт для бизнеса. Стандарты инвестиционной декларации внедрят в Сахалинской области

Первый заместитель председателя правительства РФ Андрей Белоусов поручил до конца июля подготовить методические указания по разработке инвестиционной декларации и направить их в пилотные регионы, среди которых значится и Сахалинская область. Документ представляет собой обязательство региона перед инвестором. Декларация создается на фиксированный срок, в течение которого остается неизменной.

В декларацию, в частности, должно войти обращение губернатора с общим описанием инвестиционных целей, ключевых характеристик региона, инвестиционных приоритетов с привязкой к конкретной территории, описанием инвестиционной стратегии (порядок реализации приоритетов), инвестиционного потенциала, команды специалистов, а также мер поддержки и непосредственно контакты.

– Субъекты должны принять соответствующие нормативно-правовые акты и запустить декларацию в работу до 30 октября, – подчеркнул Андрей Белоусов.

По словам первого заместителя министра экономического развития Андрея Иванова, цель документа – продекларировать инвестиционные возможности и четко сформулировать перспективу развития региона с учетом инвестиционной стратегии и конкурентных преимуществ.

– Одна из ключевых целей проекта – установление доверия между инвестором и государством, – подчеркнул первый замглавы минэкономразвития.

– В инвестиционной декларации будут прописаны четкие и понятные правила реализации инвестиционных проектов и гарантированные меры поддержки, – подтвердил губернатор Сахалинской области, председатель комиссии Госсовета по направлению «Инвестиции» Валерий Лимаренко.

– Бизнес будет видеть, куда и на каких условиях он может вложить свои средства, и может быть уверен, что никакого риска в этом нет. Безусловно, внедрение инвестиционной декларации имеет для нас принципиально важное значение. В области сформирован большой пакет инвестиционных проектов, и мы заинтересованы в том, чтобы бизнесу было комфортно работать в регионе.

Ольга АЛЕКСАНДРОВА.