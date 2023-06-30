Комфортабельные купольные дома на острове Итуруп готовы к приему туристов

Семь благоустроенных купольных домов на острове Итуруп готовы принять первых туристов. Комплекс возведен в селе Рейдово на берегу Охотского моря в рамках реализации национального проекта «Туризм и индустрия гостеприимства».

Сегодня набирает популярность направление экотуризма, известное как глэмпинг. Это организованный отдых на лоне дикой природы с набором услуг, которые обычно предоставляют комфортабельные отели: двуспальная кровать, мебель, кухонные принадлежности, полностью оборудованный санузел. Все строения, обычно в виде легких домиков, шатров или полусфер, органично вписываются в окружающую среду, не нанося ей вреда.

— Курильские острова очень интересны для туристов из других регионов России и из-за рубежа. Но недостаток гостиничных номеров мешает наращивать туристический поток. В 2022 году наш регион впервые получил грантовую поддержку в рамках национального проекта «Туризм и индустрия гостеприимства», который инициировал Президент России Владимир Путин. Значительный объем выделенных средств был направлен на реализацию девяти проектов по строительству некапитальных средств размещения гостей на территории области, в том числе и комплекса в селе Рейдово. Формат глэмпинга позволяет быстро решить проблему нехватки средств размещения. Строения из легких материалов возводятся за очень короткий срок и обеспечивают комфортный современный отдых, — сказал министр туризма области Артем Лазарев.

Купольные дома в селе Рейдово, рассчитанные на двухместное размещение, установлены так, чтобы из окон открывался красивый вид либо на море, либо на вулкан Богдан Хмельницкий. Каждый сферический дом оборудован собственной ванной комнатой, туалетом. Предусмотрены теплые полы, кондиционеры и конвекторы, поэтому комплекс может принимать туристов в течение всего года. В ближайшее время здесь возведут еще три купола, построят баню с горячим чаном на открытом воздухе.

— Очень люблю нашу страну, природу и людей. Мне довелось побывать на острове Итуруп осенью 2021 года. Я влюбилась в эту территорию и захотела сделать ее более привлекательной для путешественников. Со временем удалось найти единомышленников и реализовать идею, в которую почти никто не верил. И вот наши купольные дома у моря ждут первых гостей, — поделилась Светлана Иванова. Она входит в число инициаторов проекта.

Национальный проект «Туризм и индустрия гостеприимства» предполагает увеличение количества путешествий по России к 2030 году до 140 миллионов поездок в год, сообщает пресс-служба регионального правительства.