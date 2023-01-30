Комфортная дорога и связь

Очередная поездка губернатора Валерия Лимаренко в Холмский район традиционно завершилась встречей с жителями.

Как всегда, вопросы холмчан касались разных направлений жизни в районе – коммуналка, доступность медицинской помощи, качество связи в сельской местности. И, конечно, дороги.

В частности, один из присутствующих на встрече жителей поднял вопрос затянувшегося ремонта дороги до села Яблочное. Там, кстати, лучший на острове официальный пляж, и в летний сезон с желанием отдохнуть у моря туда устремляется масса народу, в том числе и из областного центра.

По словам губернатора, начать работы на этой дороге планируется уже в этом году, а завершить в следующем.

– Ремонт дороги по западному побережью – стратегическая задача для нас. С передачей трассы Южно-Сахалинск – Оха в федеральную собственность мы высвободили средства областного бюджета и бросили все силы на приведение в порядок региональных и местных дорог, – рассказал Валерий Лимаренко. – У нас в приоритете – ремонт важнейшей автодороги Невельск – Томари – аэропорт Шахтерск, куда входит и участок от Холмска до Яблочного. Мы хотим в ближайшие годы привести трассу в порядок на всем ее протяжении. Сейчас добиваемся федеральной поддержки.

Кстати, в районе популярного пляжа появится и интернет, и мобильная связь. Об этом жителям сообщил присутствующий на встрече министр цифрового развития области Александр Снегирев.