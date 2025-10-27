Комиссия Госсовета обсудила критерии возвращения иностранного бизнеса в РФ

Комиссия Госсовета России по направлению «Инвестиции» обсудила подходы и принципы возвращения иностранных компаний. Заседание провёл председатель комиссии, губернатор Сахалинской области Валерий Лимаренко.

– Здесь должен работать главный принцип – не навреди своим. Нужно защитить те проекты российского бизнеса, которые появились за последние 2 – 3 года и фактически заместили иностранные компании, ушедшие с российского рынка, – сказал глава комиссии Госсовета. – При рассмотрении вопроса возврата иностранных компаний считаем целесообразным установить градацию с выделением крупного, среднего и малого бизнеса. Разработать критерии, которые будут сформированы по итогам конкретных переговоров с компаниями. Ключевую роль при этом должны играть деловые бизнес-объединения.

Как напомнил заместитель министра экономического развития РФ Денис Тюпышев, после событий 2022 года ряд компаний продолжил работу в прежнем режиме. Часть из них передали управление и активы местному менеджменту или российским инвесторам, продолжая свою деятельность под другим наименованием. Были и те, кто публично объявил о намерении прекратить свою деятельность и продал все активы.

– Президент неоднократно подчёркивал, что мы открыты для диалога с иностранным бизнесом, желающим вернуться и инвестировать в Россию. Однако для нас сейчас имеет значение так называемый профиль инвестора, – подчеркнул замминистра.

По его словам, важно поддерживать диалог с иностранными добросовестными инвесторами на регулярной основе.

– Для ведения бизнеса в России создана привлекательная инфраструктура: преференциальные режимы, такие как ОЭЗ, ТОРы, САРы, стимулы в виде более дешёвой электроэнергии, а также льготные программы поддержки, – подчеркнул Денис Тюпышев.

Минэкономразвития совместно профильными ведомствами продолжает выработку возможных условий по возращению иностранного бизнеса. Особое внимание уделяется обстоятельствам прекращения предпринимательской деятельности на территории РФ.