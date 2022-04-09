Комиссия Госсовета заслушала предложения регионов по поддержке инвестклимата

Региональные администрации и деловые объединения озвучили на комиссии Госсовета по направлению «Инвестиции» предложения по поддержке предпринимательской активности в условиях санкций. Подготовить их поручил первый заместитель Председателя Правительства Андрей Белоусов.

Заседание провел глава комиссии, губернатор Сахалинской области Валерий Лимаренко. Помощник Президента, секретарь Госсовета Игорь Левитин отметил важность совместной работы федеральной власти и администрации на местах.

— Президент поручил главам регионов принять исчерпывающие меры по обеспечению социально-экономической стабильности с учетом географических особенностей территорий. Правительством принято порядка 200 мер по стабилизации ситуации в условиях внешнего санкционного давления. Важно фиксировать, как эти меры работают на местах и добавить новые по предложениям регионов», — отметил Игорь Левитин.

— В последний месяц местные администрации, бизнес, Правительство, отраслевые комиссии Госсовета все свои силы и ресурсы направили на то, чтобы стабилизировать экономику. Благодаря слаженной работе Минэкономразвития России и регионов, мы получили более 300 предложений по поддержке инвестиционного климата. В частности, по развитию инвестиционного налогового вычета, СЗПК, преференциальных режимов. Наша задача — не допустить снижения объемов инвестиций, ранее запланированных, и стимулировать запуск новых производств, — отметил Валерий Лимаренко.

Все предложения фиксируются в информационной системе «Госсовет». Для их оперативного рассмотрения заместитель министра экономического развития Мурат Керефов предложил сформировать отдельную рабочую группу.

Замминистра остановился на отдельных мерах поддержки. Так, рабочая группа под руководством Андрея Белоусова и Александра Шохина рассматривает возможность предоставления регионам права на подготовку заключений в отношении инвестиционных проектов, которые претендуют на господдержку суммой более 200 млн рублей.

— Регионы будут давать обратную связь, в том числе при подписании СЗПК. Если заключение отрицательное, его рассмотрит рабочая группа по содействию реализации новых инвестиционных проектов. Большинство регионов поддерживают законопроект, так как он позволит заранее оценивать социально-экономический эффект от инвестиционного проекта и его соответствие документам территориального планирования, — отметил Мурат Керефов.

Он также рассказал о мерах поддержки резидентов территорий опережающего социально-экономического развития. В частности, предлагается продлить срок применения пониженных тарифов страховых взносов.

Председатель «Деловой России» Алексей Репик предложил доработать механизм предоставления инвестиционного налогового вычета.

— Нужно стимулировать регионы смелее пользоваться ИНВ. Для этого предлагаем рассмотреть возможность предоставления инвестиционных бюджетных кредитов в размере двух третей выпадающей суммы бюджета региона. Альтернативный вариант. Расширение размера программы компенсации регионам выпадающих доходов бюджета в объеме 2/3 от выпадающих доходов. Также развитию предпринимательской активности поспособствует расширение видов деятельности, по которым региональные власти могут выдать ИНВ, — — заявил Алексей Репик.

Ряд предложений по совершенствованию механизмов поддержки промышленной инфраструктуры, СЗПК и ИНВ выдвинул заместитель полномочного представителя Президента РФ в центральном федеральном округе Артур Нияизметов. Их в том числе рассмотрят в специальной рабочей группе при комиссии Госсовета.

Председатель комитета Совета Федерации по бюджету и финансовым рынкам Анатолий Артамонов подчеркнул важность работы губернаторов по сохранению инвестиционной активности и привлечению новых предпринимателей в регионы.