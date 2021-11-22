Коммуналка держит в тонусе. Село Горное в Курильском районе полтора месяца жило в режиме чрезвычайной ситуации

Как пояснил начальник отдела по делам ГО и ЧС Александр Кузьмин, причиной здесь стали проблемы с доставкой в населенный пункт жидкого топлива.

На нем работают котельная и дизельная электростанция. Оно также необходимо для заправки служебного транспорта медиков, пожарных и полицейских. Запасы его имелись, но ниже нормативных, а потому, как дамоклов меч, нависала угроза сбоя со всеми неприятными последствиями. Поэтому чрезвычайную ситуацию объявили 1 октября. Отключения электричества были, но недолгие и запланированные на время ремонта. Критических моментов смогли избежать.

– Сейчас удалось создать необходимый запас в 100 тонн на 20 дней, – рассказал Александр Кузьмин. – Режим чрезвычайной ситуации отменен, но теперь вместо него действует режим повышенной готовности.

В общем, расслабляться властям и коммунальщикам рано. Дело в том, что в осенне-зимний период становится намного труднее доставлять горючее в Горное. Летом транспорт везет его по стратегической дороге, а когда наступают холода и выпадает снег, она становится непроезжей. Ее не чистят, а путь к Горному сдвигается к морскому побережью. Оно более уязвимо и из-за капризов погоды может стать непроезжим.

Надо сказать, что село Горное, находящееся в 60 км от Курильска, давно испытывает коммунальные трудности. Долгое время вся система его жизнеобеспечения принадлежала военному ведомству. Дома и социальные учреждения не знали капитального ремонта. Большая часть зданий пострадала при землетрясении 1994 года.

Положение было настолько плачевным, что лет пять назад вставал вопрос о закрытии села и переселении его обитателей в райцентр. Но жилья для них там просто не было.

В итоге в 2018 году оно перешло в муниципальную собственность. На тот момент там проживало около 700 человек – военных и гражданских. Районным властям при поддержке области удалось реанимировать коммунальную инфраструктуру. Сделать это было непросто, учитывая, что 20 лет военные в нее практически ничего не вкладывали. Но, как говорится, глаза боялись – руки делали.

Три года назад в Горное бросили немалые ресурсы. Удалось, образно говоря, отойти от края пропасти: в котельной демонтировали старый котел, поставили новый (его предоставило минобороны), перебрали еще два. На этом важном коммунальном объекте поменяли кровлю, заменили изношенные трубы. Зиму благополучно пережили, затем стали восстанавливать системы обеспечения дальше.

Но как быть с транспортной доступностью? Здесь вся надежда на начавшуюся два года назад реконструкцию автодороги, пояснил Кузьмин. Она позволит забыть о снежных переметах и распутице.

Это задача на среднесрочную перспективу. Остается жить в режиме повышенной готовности.

Эдуард САМОЙЛОВ.