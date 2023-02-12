Компания «Гидрострой» организовала открытый турнир по большому теннису

По завершению турнира по большому теннису «Кубок мэра Южно- Сахалинска-

2022» многие поклонники этого вида спорта не надеялись, что увидят в ближайшие годы на городских кортах соревнования столь высокого уровня.

Как уже сообщалось, в сентябре прошлого года участие в соревнованиях на Кубок мэра приняли лучшие спортсмены Дальнего Востока.

На этот раз руководство сахалинской компании «Гидрострой» приняло решение провести в областном центре открытый турнир на призы своего предприятия.

Принять участие в соревнованиях пожелали теннисисты из Москвы, Санкт-Петербурга, Рязани, Хабаровска, Комсомольска на Амуре, Владивостока.

Полуфинальные и финальные поединки по своему драматизму и накалу борьбы не уступали турнирам Большого шлема. На корте сражались пять мастеров спорта и одиннадцать кандидатов в мастера. Ярослав Простаков (Москва)-двукратный чемпион России, Сергей Кротюк (Москва)-трехкратный обладатель кубка России, Сухроб Мажидов (Южно-Сахалинск)-двукратный чемпион Казахстана.

Несмотря на то, что турнир был мужским, участие в нем приняла заслуженный мастер спорта, победительница открытого чемпионата Франции 2013 года, открытого чемпионата США 2014 года, престижного Уимблдонского турнира 2017 года и Олимпийская чемпионка 2016 года в Рио-де-Жанейро Екатерина Макарова. Все свои титулы она завоевала в парном разряде.

Вот и на этом турнире звезда мирового тенниса решила выступить против сильной половины в паре с нашей юной теннисисткой Василисой Кочкадаевой.

Быть в одной команде с такой знаменитой спортсменкой-согласитесь, мечта любого начинающего теннисиста.

В стартовом поединке они переиграли пару из Хабаровска Семен Колбаско/Павел Дудин- 6:1, 6:3. Дальше их соперниками были сахалинцы Сухроб Мажидов/Александр Котвицкий. И вновь Василиса и Елена праздновали победу 6:3, 6:3. Настоящий теннисный триллер получился против еще одной сахалинской пары двух Даниилов Куца и Максимова. Первый сет остался за мужчинами 6:2. Во втором девушки взяли реванш 6:3.

На тай-брейке сильная половина смогла склонить чашу весов в свою пользу 10:7 и 2:1 в матче. Это поражение не позволило Екатерине Макаровой и Василисе Кочкадаевой продолжить борьбу за главный приз соревнований.

В финал мужских парных разрядов пробились Семен Якушев (Южно-Сахалинск)/Иван Калинин (Санкт-Петербург)-Александр Коцюк/ Владислав Новиков (оба Южно-Сахалинск). В упорной борьбе победу в матче праздновала пара Якушев/Калинин-6:2,6:4.

Не менее интересным получился турнир у одиночников. В финале ракетки скрестили мастера спорта Иван Калинин (Санкт-Петербург) и Сергей Лысов (Рязань). Первый сет с огромным трудом выиграл Сергей Лысов-7:5. Во втором произошло неожиданное. При счете 2:1 в пользу теннисиста из Рязани Иван Калинин вынужден был прекратить игру. Причина тому травма.