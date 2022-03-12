Компания Meta Platforms Inc. приняла беспрецедентное решение, разрешив в Facebook и Instagram размещение информации с призывами к насилию против российских граждан. В связи с этим по требованию Генеральной прокуратуры РФ Роскомнадзор принял решение о завершении процедуры введения ограничений на доступ к Instagram в 00 часов 14 марта, предусмотрев для пользователей дополнительные 48 часов переходного периода.
На недавнем совещании во Владивостоке местные чиновники чувствовали себя неуютно. И было отчего: полномочный представитель президента РФ в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев фактически обвинил местных госслужащих в манипуляциях с выдачей...