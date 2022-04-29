Компенсацию морального вреда за покусанного собакой ребенка заплатит муниципалитет

В Холмске бездомная собака укусила девочку. С полученными травмами ребенка доставили в больницу. Городская прокуратура обратилась с исковым заявлением в интересах несовершеннолетней о взыскании компенсации морального вреда в связи с укусом бродячей собаки.

Суд, согласившись с позицией прокурора, удовлетворил исковые требования в полном объеме, взыскал с муниципалитета в пользу несовершеннолетней компенсации морального вреда в размере 30000 рублей.

Не согласившись с решением суда, ответчик подал апелляционную, а затем кассационную жалобы. Но они были оставлены без удовлетворения, сообщает пресс-служба прокуратуры области.