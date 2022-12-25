Комплект медалей завоевали южно-сахалинские лыжники

Сегодня у гостиничного комплекса «Санта» продолжились региональные соревнования по лыжным гонкам «Гонка сильнейших».

Как не старался Снежич-небольшое божество, отвечающее за выпадение снега, сделать все, чтобы лыжные гонки не состоялись, у него ничего из этой затеи не получилось.

Во второй день соревнований спортсмены разыграли медали на дистанциях от 3 до 10 километров в гонке классическим стилем.

Как и днем ранее открывали соревнования самые юные участницы, девушки 2007-2008 года рождения на дистанции 3 километра.

Вчера Виктория Илюшенко (МАУ СШ «Поронайск-Арена») на этой дистанции свободным стилем праздновала победу. И сегодня она не оставила своим соперницам ни малейшего шанса на то, чтобы подняться на высшую ступеньку пьедестала почета. Три километра Виктория преодолела за 8 минут 56,2 секунды.

Гелена Перепелкина в субботу завоевала бронзовую медаль, сегодня она пополнила свою спортивную коллекцию наград серебряной, уступив чемпионке 45 секунд. Замкнула тройку призеров Софья Кулыгина-9:48,5 (обе воспитанницы ГАУ СШОР ЗВС Южно-Сахалинск).

Вторую золотую медаль (возрастная группа 2005-2006 года рождения), на этих соревнованиях завоевала Ярослава Улитина (ГАУ СШОР ЗВС Южно-Сахалинск). Сегодня она просто нокаутировала своих соперниц. На прохождение дистанции пять километров Ярославе потребовалось 18 минут 31 секунда.

Занявшая второе место Элина Мироненко (МАУ СШ Анива) остановила секундомер на отметке 20:12,3. Диана Аладинская (ГАУ СШОР ЗВС Южно-Сахалинск) заняла третью ступеньку пьедестала почета-20:20,4.

Необходимо отметить, что днем ранее эта лыжная

тройка также поднималась на подиум. Диана была серебряным призером, Элина-бронзовым.

Настоящий спортивный триллер разыгрался в гонке на пять километров у юношей 14-15 лет. Юным лыжникам предстояло преодолеть два круга по 2,5 километра.

После прохождения первой половины дистанции лучшее время в предварительном протоколе было у Ильи Толстякова-7:38,8. Второй результат у Дмитрия Глазунова-7:39,5 (оба ГАУ СШОР ЗВС Южно-Сахалинск). Замыкал тройку лучших Александр Капырин (МАУ СШ «Поронайск-Арена»)-7:47,7. Хорошие шансы в борьбе за медали сохраняли Дмитрий Воронин (ГАУ СШОР ЗВС Южно-Сахалинск)-7:52,7, Никита Габорец (МАУ СШ «Поронайск-Арена)-8:00,5 и Артём Судник (ГАУ СШОР ЗВС Южно-Сахалинск)-8:02,5.

Как не старался Дмитрий Глазунов отыграть минимальное отставание от Ильи Толстякова, но сделать это ему, к огромному разочарованию, не удалось. Всего пять десятых секунды уступил Дмитрий Илье. Время чемпиона-15:39,8.

Прекрасно распределил свои силы на дистанции Артем Судник. Сделал он это, смело можно сказать, как опытный лыжный боец. С шестого места Артём смог подняться до бронзовой медали. Днем ранее в гонке свободным стилем на этой дистанции он занял пятое место.

Многие поклонники лыжных гонок вчера надеялись увидеть дуэль на лыжне месту Иваном Кустовым (МБУ СШ Ноглики) и Яковом Лимановым (Южно-Сахалинск), возрастная группа 2002 и старше. К огромному сожалению Яков решил пропустить гонку на десять километров свободным стилем. Сегодня он вышел на старт. После первых 2,5 километров Яков Леманов показывал лучшее время-6:53,5. Денис Рожков (Rozhkov Team) занимал вторую строчку предварительного протокола-7:10,6. Иван Кустов замыкал тройку лучших-7:16,9.

Не поменялась эта тройка местами и после преодоления половины дистанции: Яков Лиманов-14:19,7, Денис Рожков-14:29,7, Иван Кустов-14:30,5. Развязка гонки произошла на заключительных пяти километрах. Иван прибавил по ходу гонки, а вот его соперники подсели и растеряли все свое преимущество. Иван Кустов вновь, как и днем ранее, поднялся на высшую ступеньку пьедестала почета. Время победителя-28:45,9. Рядом с ним на подиуме стояли Яков Лиманов-29:06,5 и Денис Рожков-29:20,3.

Вчера Иван Деревцов (ГАУ СШОР ЗВС Южно-Сахалинск) на дистанции 10 километров, возрастная группа 18-19 лет, завоевал серебряную медаль. Сегодня он смог взять убедительный реванш. Четыре круга по 2,5 километра Иван преодолел за 27:47,3. Его товарищ по команде Денис Старчеус остановил секундомер на 2:35,3 позже. Илья Ерещенко (МБУ СШ Ноглики), победитель вчерашней гонки свободным стилем, уступил серебряному призеру 0,9 секунды.

Весь комплект медалей в гонке на 10 километров у юношей 16-17 лет завоевали воспитанники ГАУ СШОР ЗВС Южно-Сахалинска. На протяжении 7,5 километров лидером гонки был Тимур Екимов. В прямом смысле слова, на пятки ему наступал Максим Сюрков, проигрывая на отдельных участках от 1 до 5 секунд. На заключительных 2, 5 километра Максим смог не просто отыграть эти секунды, но и выиграть в итоге 15,2 секунды у Тимура. Время чемпиона-30:51,2. Замкнул тройку призеров, победитель на этой дистанции свободным стилем Владислав Миронов-32:24,6.

Игорь Карпук. Фото автора.