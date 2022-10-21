Композицию удачно «сварганили»

Наш земляк Евгений Кирсанов, ныне живущий в Краснодаре, стал продюсером своего музыкального проекта. В апреле 2022-го в профессиональной студии «Лаборатория звука» началась запись его песни о Сахалине – «За водою крайнею». Идея включить в ее мелодию звучание древнего инструмента варгана пришла в тот момент, когда автор продумывал аранжировку композиции. Несомненно, фольклорные интонации придали бы песне особый колорит.

– Сначала мне казалось, что Краснодар не тот город, где отыщется варган, – рассказал Евгений. – Его можно услышать где-нибудь в Якутии или на Сахалине. Но, к счастью, звукооператор был знаком с варганистом Олегом Сорокиным. Он и пригласил его в студию. Музыканту понравилась оригинальная идея. Звукооператор нашел и вокалистов Лизу Шелест и Родиона Каськова, а третьим исполнителем после репетиций и нескольких проб стал я. Но на будущее решил: если делать проекты со своим участием, то прежде надо позаниматься с преподавателем и поставить голос.

Евгений Кирсанов лишь год учился в детской музыкальной школе Анивы. Но от природы у него хороший слух, музыкальные и литературные способности. Он пишет стихи. После выхода в свет его повести в жанре фэнтези на нового автора обратила внимание писательская организация Краснодара. И песня о нашем острове у Кирсанова не одна. Близится к завершению работа над проектом о Южно-Сахалинске. По исполнению он проще, там всего один певец.

А в первом проекте было много участников, и Евгений ждал, что будет сложно совмещать разные точки зрения, мнения, графики работы. Но, как признается, все шло на удивление гладко. При аранжировке звукооператор настолько профессионально учел все пожелания автора по стилистике, композиции песни, гармоничному звучанию варгана, что Кирсанов остался доволен результатом работы студии, а также Егора Чернянского, Данила Кузнецова, Олега Сорокина, Лизы Шелест и Родиона Каськова.

Конечно же, Евгению хотелось «добавить кинематографичности для погружения в текст песни». Клип не получился, если бы Кирсанову не помогли земляки, предоставившие хороший и качественный видеоматериал. Он сам его смонтировал и представил завершенную работу на всероссийский фестиваль «Стихопесня».

На днях стало известно, что наш земляк вышел в полуфинал номинации «Авторская песня» по г. Краснодару (конкурс по поиску талантов организаторы смотра проводят по городам региона).

Кстати, песню «За водою крайнею» Евгений посвятил маме, живущей в Южно-Сахалинске. Музыкальный подарок к дню рождения растрогал Людмилу Григорьевну. Вот что она рассказала:

– Евгений талантлив с подросткового возраста. Его жизнь сложилась так, что творчество хоть и отошло на второй план, но никуда не исчезло. Если сын участвует в каких-то конкурсах, то душу вкладывает и достигает хорошего результата.

Школьником как победитель областной олимпиады по истории ездил в Волгоград на всероссийский финал и занял третье место. В СПТУ-18 получил диплом с отличием. Хорошо учился в хабаровском вузе, где приобрел профессию финансиста. В конкурсе телевизионных рекламных роликов занял первое место. Наградой ему стала поездка в Республику Корею. В юности ему хотелось жить на юге, там, где тепло. А сейчас тоскует и рвется на остров. Каждую зиму приезжает сюда с горными лыжами и всей экипировкой, чтобы покататься на «Горном воздухе». Вот и песни Евгения о Сахалине – это признание в любви своей малой родине.

Людмила Степанец.

В этом году Сахалинская область отмечает юбилей – 75-летие образования региона в его нынешних границах. Этому событию редакция посвящает новый проект «Воспетые острова». Мы рассказываем об истории создания песен о Сахалине и Курилах, об их авторах – профессиональных и самодеятельных, а также об исполнителях.

Послушать песни можно на интернет-площадках газеты «Советский Сахалин» – на сайте, в Одноклассниках, в WhatsApp, в Telegram, в VK. К концу года будет объявлено народное голосование.

Приглашаем принять участие в проекте. Присылайте песни. Будем их слушать и оценивать вместе.

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