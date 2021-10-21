Компьютерный рассвет. Выставка электронно-вычислительных машин прошлого века

В областном краеведческом музее открыта выставка «История рассвета компьютерной техники».

Это совместный проект музея и учреждения «IT-куб Сахалин» при региональном центре оценки качества образования.

В экспозиции модели персональных компьютеров 70 – 90-х годов ХХ века, когда на смену большим ЭВМ пришли компьютеры для личного пользования. ДВК, Yamaha, IBM 286 были «рабочими лошадками» программистов и энтузиастов по всему миру.

«Парад» технических устройств открывает арифмометр 1963 года – настольная счетная механическая машина ВК-1. Предназначалась для точного умножения, деления, сложения и вычитания. Позже появились арифмометры с электрическим приводом, с клавишным управлением. Бухгалтеры на ВК-1 Пензенского завода счетно-аналитических машин делали в час до 1000 сложений, 330 умножений, 210 делений.

ДВК (Диалоговый Вычислительный Комплекс) – это целое семейство советских персональных компьютеров. Первый аппарат был разработан в 1982 году на подмосковном заводе «Ангстрем».

Надо сказать, советские ученые в 1980-м первыми в мире представили на выставке однокристальную ЭВМ – с процессором, оперативной памятью и постоянным запоминающим устройством.

Еще один советский аппарат – восьмиразрядный микрокалькулятор «Электроника МКШ-2М» – выпускался с 1987 года заводом «Калькулятор» на Украине. Использовался в средней школе. Выполнял 29 автоматических операций.

Пожалуй, самым известным из недорогих отечественных ПК стал компьютер «Поиск». Разработан Юрием Ролем, выпускался на киевском «Электронмаше». На нем был установлен советский 16-разрядный процессор, полный аналог Intel 8088.

Конечно, на выставке есть первый массовый персональный компьютер IBM PC фирмы IBM и последующие модели, компьютер Macintosh Performa 475 (1993 г.). ПК Yamaha PC (1985 г.) использовался в школах при обучении информатике. В компьютерных клубах СССР были распространены машины американской фирмы «Atari» (80 – 90-е годы).

Интерес вызовет и один из первых ноутбуков IBM ThinkPad (1993 г.).

Любопытно взглянуть и на стенд с отдельными компьютерными составляющими того времени – жесткими дисками, дисководами, платами, процессорами, звуковыми картами…

Экспонаты для выставки предоставили из личных коллекций педагоги дополнительного образования учреждения «IT-куб Сахалин» Владимир Атянин и Дмитрий Богданов.

Пройдитесь по выставке, окунитесь в атмосферу 80 – 90-х годов.

Людмила БЕРКОВИЧ.